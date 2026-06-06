Νίγηρας: Τουλάχιστον 49 άνθρωποι νεκροί από δίψα μετά από βλάβη φορτηγού στην έρημο

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα σε απομονωμένη περιοχή της ερήμου Σαχάρα στον βόρειο Νίγηρα, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη και τους άφησε εγκλωβισμένους για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι επιβαίνοντες ανήκαν σε ομάδα που επέστρεφε από το Μάλι προς τον Νίγηρα, προκειμένου να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους τη μουσουλμανική εορτή του Eid al-Adha, όταν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα νερού. Η ανακοίνωση έγινε από τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Αγκαντέζ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι 49 θάνατοι σημειώθηκαν σε απομακρυσμένη περιοχή περίπου 80 χιλιομέτρων δυτικά της Ασσαμάκα, μιας βασικής συνοριακής διέλευσης μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας, κοντά και στα σύνορα με το Μάλι.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πλήρη έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού, ενώ παρά τις προσπάθειες του οδηγού, των βοηθών του και των επιβατών, δεν κατέστη δυνατή η επισκευή του οχήματος.

«Χωρίς νερό και χωρίς δυνατότητα επισκευής του οχήματος, οι ταξιδιώτες παγιδεύτηκαν στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της περιφέρειας, προσθέτοντας ότι οι διασώστες προχώρησαν στην ταφή των θυμάτων σε μαζικούς τάφους.

Δύο άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν, αφού περπάτησαν πάνω από 50 χιλιόμετρα μέχρι να βρουν πηγή νερού και στη συνέχεια έφτασαν στην Ασσαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

Αποστολή υπό τον στρατηγό Ιμπρα Μπουλάμα Ίσα που στάλθηκε στην περιοχή διαπίστωσε ότι το φορτηγό είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα από την πόλη Ταλχαντέκ του Μάλι, περίπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι προκάλεσε τη βλάβη ούτε πόσο χρόνο παρέμειναν εγκλωβισμένοι οι επιβάτες. Ωστόσο, οι προσπάθειες επιδιόρθωσης του οχήματος από τον οδηγό και τους συνεπιβάτες απέβησαν άκαρπες.

«Στο σημείο, τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικά. Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και γύρω από αυτό», ανέφεραν οι τοπικές αρχές της Αγκαντέζ.

Η συγκεκριμένη ερημική ζώνη αποτελεί γνωστό πέρασμα μεταναστών και προσφύγων που επιχειρούν να φτάσουν από αφρικανικές χώρες προς την Ευρώπη, με πολλούς να χάνουν τη ζωή τους από δίψα και εξάντληση στις ακραίες συνθήκες της Σαχάρας.

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