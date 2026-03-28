Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν για το στενό του Χορμούζ

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία με το Ιράν ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιών της που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Χορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Χορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Με τη συμφωνία αυτή είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πλέον προβλήματα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές Μαρτίου», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη τόνισε στο Ιράν ότι «δεν είναι μέρος της σύγκρουσης» και «έχει το δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου.

«Στο πλαίσιο του τρέχοντος (νέου) μηχανισμού (που συμφωνήθηκε), η Ταϊλάνδη θα ενημερώνει εκ των προτέρων για οποιοδήποτε πλοίο διασχίζει το στενό και το Ιράν θα απαντά», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως ήδη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο πέρασε από το στενό και ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα.

Η συγγνώμη στους πολίτες

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας βρέθηκε αντιμέτωπη με ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με καύσιμα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

Παρότι αρχικά είχε οριστεί πλαφόν 30 μπατ (0,79 ευρώ) το λίτρο, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 6 μπατ αυτή την εβδομάδα. Ελλείψεις και ουρές αναμονές έγιναν ολοένα πιο συχνά φαινόμενα στα πρατήρια καυσίμων,

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη διαχείριση των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Μαρτίου», είπε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. «Νομίζαμε στην αρχή ότι η σύγκρουση αυτή θα είχε μικρή διάρκεια. Πλέον είναι σαφές ότι η κατάσταση άλλαξε και ότι είναι πιθανό να παραταθεί», δικαιολόγησε.

Ο πρωθυπουργός Ανούτιν, που επανεξελέγη πρόσφατα, παρότρυνε τους Ταϊλανδούς να μην καταλαμβάνονται από πανικό, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα των 65 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων.

Εμπορικό πλοίο της Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης ενώ βρισκόταν στο στενό του Χορμούζ. Τρεις ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό επισήμως συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή στο στενό, διαμηνύοντας πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας είναι πλέον κλειστή για σκάφη που έρχονται από ή πάνε σε λιμάνια συνδεόμενα με τον «εχθρό».

Η κίνηση στο στενό του Χορμούζ μειώθηκε κατά 95% σε σύγκριση με το φυσιολογικό επίπεδο μεταξύ της 1ης και της 26ης Μαρτίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpler.

Από την αρχή του μήνα 24 εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους 11 δεξαμενόπλοια, έγιναν στόχο επιθέσεων ή ανέφεραν «συμβάντα», σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Διαβάστε επίσης:

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

ΟΗΕ: 10.000 μισθοφόροι από την Κολομβία στα μέτωπα του πολέμου



Μέση Ανατολή: H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο – «Πύραυλο κατά του Ισραήλ εκτόξευσαν οι Χούθι», λέει ο IDF



