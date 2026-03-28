Σαρακοστιανές πατατοκροκέτες, γεμιστές με μανιτάρια

Ζουμερές, γευστικές και χρυσαφένιες, αυτές οι σαρακοστιανές κροκέτες με μανιτάρια είναι τόσο εύκολες στην παρασκευή τους που ακόμη και ένας αρχάριος στη μαγειρική μπορεί να τις ετοιμάσει. Παρασκευάζονται με οικονομικά υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας και είναι κατάλληλες όχι μόνο για τη Σαρακοστή αλλά και για το καθημερινό τραπέζι, για χορτοφάγους και μη.

Υλικά για τη Συνταγή

800 γραμμάρια πατάτες, πλυμένες και ξεφλουδισμένες

300 γραμμάρια μανιτάρια, κομμένα σε μικρούς κύβους

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Σκόρδο σκόνη (προαιρετικά)

35 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

40 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά

Ελαιόλαδο ή μίγμα με σπορέλαιο, για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά, κόψτε τις καθαρισμένες πατάτες στα 4 ή στη μέση και βράστε τις σε αλατισμένο νερό, μέχρι να μαλακώσουν και να τρυπιούνται εύκολα με πιρούνι. Στραγγίστε το νερό μόλις είναι έτοιμες και πολτοποιήστε τις με το πρες πουρέ, μέχρι να έχουν λεία και βελούδινη υφή, χωρίς σβώλους. Αφήστε τις στην άκρη να κρυώσουν.

2.Σε ένα τηγάνι σωτάρετε το κρεμμύδι σε λίγο λάδι για 5 λεπτά περιπου, ανακατεύοντας περιστασιακά. Προσθέστε τα μανιτάρια σε κύβους και σωτάρετέ τα κι αυτά, ανακατεύτοντας, μέχρι να μαλακώσουν. Στα μισά του χρόνου μαγειρέματος, αλατίστε και βάλτε λίγο πιπέρι και λίγο σκόρδο σκόνη, αν επιθυμείτε. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη, να κρυώσει.

3.Επιστρέψτε στον πουρέ πατάτας που έχει κρυώσει και ρίξτε το αλεύρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ανακατέψτε καλά και αφήστε το μίγμα να σταθεί για 10 λεπτά.

4.Πάρτε ένα κομμάτι πλαστικής μεμβράνης, βάλτε μια ποσότητα πουρέ και απλώστε το σε επίπεδη ζύμη, ισιώνοντάς το προσεκτικά. Τοποθετήστε στο κέντρο της ζύμης 1 με 1 ½ κουταλιά της σούπας από τη γέμιση των μανιταριών και με τη βοήθεια της μεβράνης, ενώστε τις άκρες για να κλείσει και να δημιουργηθεί ένα πιτάκι. Πιέστε το ελαφρά και προσεκτικά και συνεχίστε με τις υπόλοιπες κροκέτες με τον ίδιο τρόπο.

5.σε ένα πιάτο απλώστε την τριμμένη φρυγανιά και πανάρετε τις κροκέτες από όλες τις πλευρές.

6.Ζεστάνετε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και τηγανίστε τις κροκέτες σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Σερβίρετέ τις ζεστές με μια πλούσια σαλάτα εποχής.

