Μαρέβα Γκραμπόφσκι για Μαρινέλλα: «Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε»

Με μια φωτογραφία, δύο βίντεο και τη λεζάντα «τα λόγια είναι περιττά για όλα όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου», αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Η φωτογραφία είναι από την επίσκεψη που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κέντρο που εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια η Μαρινέλλα ενώ στα βίντεο η μεγάλη τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, τραγουδάει το «Καμιά φορά» και το «Τολμώ».
«Καλό ταξίδι Μαρινέλλα» κλείνει την ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
