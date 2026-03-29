Μαρέβα Γκραμπόφσκι για Μαρινέλλα: «Τα λόγια είναι περιττά για όσα νιώσαμε»

Με μια φωτογραφία, δύο βίντεο και τη λεζάντα «τα λόγια είναι περιττά για όλα όσα νιώσαμε ακούγοντας τα τραγούδια σου», αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η φωτογραφία είναι από την επίσκεψη που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κέντρο που εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια η Μαρινέλλα ενώ στα βίντεο η μεγάλη τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, τραγουδάει το «Καμιά φορά» και το «Τολμώ».

«Καλό ταξίδι Μαρινέλλα» κλείνει την ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

Αλέξης Τσίπρας – Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

