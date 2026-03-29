Όταν η Μαρινέλλα ήταν αθλήτρια του στίβου με προπονητή τον θρυλικό Νίκο Ζαχαριάδη

Μπορεί την Μαρινέλλα να την λάτρεψε το πανελλήνιο για τα τραγούδια της, την φωνή της, αλλά και τις ταινίες στις οποίες έπαιξε (ως ηθοποιός ξεκίνησε εξάλλου), όμως πριν τα κάνει αυτά, υπήρξε και αθλήτρια του στίβου!

Σε μικρές ηλικίες βέβαια και σε… αντίπαλο σύλλογο του αγαπημένου της Άρη, η -τότε- Κυριακή Παπαδοπούλου ήταν αθλήτρια των 100 μέτρων στον Ηρακλή.

Και μάλιστα, είχε για προπονητή έναν θρύλο της εποχής, τον Νίκο Ζαχαριάδη, από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού στίβου διαχρονικά (γίνεται και αγώνας στο όνομά του).

Η Μαρινέλλα εκτός από αθλήτρια του στίβου, απέκτησε και το μοναδικό της παιδί, την Τζωρτζίνα, με έναν άνθρωπο του στίβου.

Ο Φρέντυ Σερπιέρης, ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και στη συνέχεια ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας ιππασίας.

