Πιερρακάκης: «Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί»

«Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Forum Πελοποννήσου 2026 με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία». «Η Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται ως Περιφέρεια με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία» δήλωσε κατά την ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

«Οι κρίσεις αναδεικνύουν με το πλέον έντονο τρόπο, με το πιο έντονο τρόπο, την αξία, τη βαρύτητα και τις δυνατότητες της πολιτικής ηγεσίας. Οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται στα εύκολα, κρίνονται στα δύσκολα. Θα το πω πιο σχηματικά: δεν κρίνονται στα μηδέν μποφόρ, κρίνονται στην κακοκαιρία. Και υπ’ αυτήν την έννοια η πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει για να κρατά το τιμόνι μόνο στους ανέμελους και ανέφελους καιρούς.

Στις κρίσεις χρειάζεται ψυχραιμία, ταχύτητα στις αποφάσεις και αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της, ο επικεφαλής της έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διασφαλίζουν και να εγγυώνται τη σταθερότητα, ειδικά στα δύσκολα, καθώς από το 2019 έχουμε βρεθεί συνεχώς μπροστά σε αναδυόμενες προκλήσεις. Είτε μιλάμε για τα γεγονότα στον Έβρο, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τότε ενεργειακή κρίση η οποία ακολούθησε» δήλωσε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές για νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ: Ψήφισε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Μαζικά στις κάλπες οι σύνεδροι

Κόντρα Σδούκου – Αποστολάκη: «Θύμισε εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα»

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Επιχείρησε να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από τη δίκη των Τεμπών