search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 17:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πιερρακάκης: «Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί»

pierrakakis 77- new

«Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Forum Πελοποννήσου 2026 με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία». «Η Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται ως Περιφέρεια με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία» δήλωσε κατά την ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών.

«Οι κρίσεις αναδεικνύουν με το πλέον έντονο τρόπο, με το πιο έντονο τρόπο, την αξία, τη βαρύτητα και τις δυνατότητες της πολιτικής ηγεσίας. Οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται στα εύκολα, κρίνονται στα δύσκολα. Θα το πω πιο σχηματικά: δεν κρίνονται στα μηδέν μποφόρ, κρίνονται στην κακοκαιρία. Και υπ’ αυτήν την έννοια η πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει για να κρατά το τιμόνι μόνο στους ανέμελους και ανέφελους καιρούς.

Στις κρίσεις χρειάζεται ψυχραιμία, ταχύτητα στις αποφάσεις και αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της, ο επικεφαλής της έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διασφαλίζουν και να εγγυώνται τη σταθερότητα, ειδικά στα δύσκολα, καθώς από το 2019 έχουμε βρεθεί συνεχώς μπροστά σε αναδυόμενες προκλήσεις. Είτε μιλάμε για τα γεγονότα στον Έβρο, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τότε ενεργειακή κρίση η οποία ακολούθησε» δήλωσε ο ίδιος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolofonia11 (1)
marinella
roxy_danai_barka
POSEIDONOS NEW
Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
akylas-new
polemos_mesi_anatoli
oikonomou-tsipras111
antetokounbo
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 17:11
1 / 3