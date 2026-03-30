ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν από την SpaceX οι ελληνικοί νανοδορυφόροι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, σε τροχιά 500 χλμ, οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS «Made in Greece» που κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ.
Οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3 εκτοξεύτηκαν σήμερα το μεσημέρι από την SpaceX με τον πύραυλο Falcon-9.
Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission) έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.
Liftoff of Transporter-16! pic.twitter.com/PpIorZ0ZL6— SpaceX (@SpaceX) March 30, 2026
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο 20χρονος που αναζητούνταν από την υπόθεση δολοφονίας στην Καλαμαριά
Πέλλα: Ο ταξιδιωτικός σάκος έκρυβε 17 κιλά κάνναβη
Πειραιάς: Ο σκύλος «τσάκωσε» μέσα στο πλοίο 21χρονη με μισό κιλό κοκαΐνη
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.