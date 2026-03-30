ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:25
30.03.2026 15:07

ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν από την SpaceX οι ελληνικοί νανοδορυφόροι (Video)

30.03.2026 15:07
DORYFOROI_NEW

Εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, σε τροχιά 500 χλμ, οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS «Made in Greece» που κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ.

Οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3 εκτοξεύτηκαν σήμερα το μεσημέρι από την SpaceX με τον πύραυλο Falcon-9.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission) έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

trakter_agrotes_new
5G-Seagul_COSMOTE TELEKOM
marinella–new
Pasok (1)
argyros gkilfoil nika – new
VASILIS_GOUMAS_NEW
iisous-nazaret-new
doukas laliwtis skandalidis tsipras
plakias_manesis_ntolka
pasok synedrio
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:23
trakter_agrotes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Τροπολογία για την άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων

5G-Seagul_COSMOTE TELEKOM
ADVERTORIAL

Τεχνολογική καινοτομία στον πρώτο 5G+ ευρωπαϊκό ψηφιακό διάδρομο με τη συμμετοχή της COSMOTE TELEKOM

marinella–new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι δύο καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν επικήδειους – Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου 

