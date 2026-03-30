ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν από την SpaceX οι ελληνικοί νανοδορυφόροι (Video)

Εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, σε τροχιά 500 χλμ, οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS «Made in Greece» που κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ.

Οι 3 νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3 εκτοξεύτηκαν σήμερα το μεσημέρι από την SpaceX με τον πύραυλο Falcon-9.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission) έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

Διαβάστε επίσης:

