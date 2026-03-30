Καιρός: Ηρεμία πριν την καταιγίδα – Η άνοιξη μας «χαμογελά» τη Δευτέρα πριν την μεγάλη βροχερή «φάρσα» της Πρωταπριλιάς!

Η άνοιξη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, έστω και με κάποιες μικρές γκρίζες πινελιές στο σκηνικό. Η Δευτέρα αναμένεται να μας χαρίσει ένα ακόμη εικοσιτετράωρο σχετικής ηρεμίας, λειτουργώντας ως το απαραίτητο διάλειμμα προετοιμασίας πριν από μια άκρως βροχερή και δυναμική είσοδο του Απριλίου που θα μας επαναφέρει πίσω στον χειμώνα με τρόπο απότομο που θα απαιτεί υπομονή και κυρίως προσοχή!

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα παραμείνει καλός και σχεδόν αίθριος, με κάποιες νεφώσεις που θα είναι τοπικά πιο πυκνές στο Ιόνιο, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται αργότερα μέσα στην ημέρα να σημειωθούν ορισμένα ψιλόβροχα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς της ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου σχεδόν παντού, ενώ στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους που θα στραφούν από δυτικούς-βορειοδυτικούς σε νοτιοδυτικούς στα 3 με 4 μποφόρ, και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 19 βαθμούς.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, ο σχεδόν αίθριος καιρός θα συνοδεύεται από βορειοδυτικούς ανέμους 4 έως 5 μποφόρ με τάση εξασθένησης, ενώ ο υδράργυρος θα δείξει από 5 έως 18 βαθμούς.

Ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει άρδην από την Τρίτη. Αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ο καιρός θα καταστεί γρήγορα άστατος. Βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και τα δυτικά, επεκτεινόμενες σταδιακά σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά, προμηνύοντας μια ισχυρή κακοκαιρία που θα μας επαναφέρει απότομα στον χειμώνα, απαιτώντας υπομονή και προσοχή από όλους.

Η Τετάρτη αναδεικνύεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα για ολόκληρη την επικράτεια. Τα χαρακτηριστικά του επερχόμενου συστήματος θα είναι οι ραγδαίες καταιγίδες, οι διαρκείς βροχοπτώσεις με μεγάλες ποσότητες νερού ικανές να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Με βάση τα τωρινά προγνωστικά στοιχεία, τα πιο έντονα φαινόμενα εστιάζονται στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη. Παρόλο που η τελική εικόνα για την ακριβή τροχιά του χαμηλού και την ένταση των φαινομένων δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, οφείλουμε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς τα δεδομένα δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό απέναντι και στο χειρότερο δυνατό σενάριο.

