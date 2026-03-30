ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:43
30.03.2026 11:36

Μέση Ανατολή: Γιατί το νερό είναι πιο σημαντικό από το πετρέλαιο

gaza-nero

Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ένας άλλος πόρος αναδεικνύεται ως ρυθμιστής της ισχύος: το νερό. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία και ο πληθυσμός αυξάνεται, η πρόσβαση σε καθαρό νερό δεν είναι πλέον μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά κεντρικός πυλώνας της πολεμικής στρατηγικής.

1. Η υδροπολιτική των ποταμών: Τίγρης και Ευφράτης

Οι μεγάλες λεκάνες απορροής των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη αποτελούν πεδίο έντασης μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ. Σύμφωνα με αναλύσεις του International Crisis Group, ο έλεγχος της ροής των υδάτων αποτελεί πλέον εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

  • Το Νερό ως μοχλός πίεσης: Η Τουρκία, μέσω του μεγάλου έργου GAP, ελέγχει τη ροή προς τα νότια. Κατά τη διάρκεια της συριακής κρίσης, οι υδάτινες υποδομές χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για να ασκηθεί πίεση σε τοπικούς πληθυσμούς.
  • Στρατηγική Ασφυξία: Το Ιράκ αντιμετωπίζει μεγάλη απειλή. Αναφορές του UN Water επισημαίνουν ότι η μειωμένη ροή καταστρέφει την αγροτική παραγωγή, οδηγώντας σε εσωτερική αστάθεια και οικονομική κατάρρευση.

2. Η κρισιμότητα της αφαλάτωσης

Η τεχνολογία της αφαλάτωσης επιτρέπει τη ζωή στις πόλεις του Κόλπου, όμως οι πρόσφατες συγκρούσεις (Μάρτιος 2026) αποδεικνύουν ότι αποτελεί και τη μεγαλύτερη στρατηγική τους αδυναμία.

  • Το νερό πάνω από το πετρέλαιο: Όπως αναφέρει το CNN, το αφαλατωμένο νερό είναι αυτό που κρατά ζωντανό τον Κόλπο. Χωρίς αυτό, οι μεγαλουπόλεις θα ξέμεναν από πόσιμο νερό σε λιγότερο από 48 ώρες.
  • Το Μπαχρέιν: Κατήγγειλε επιθέσεις από ιρανικά drones σε κεντρική μονάδα αφαλάτωσης, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη κλιμάκωση κατά πολιτικών υποδομών.
    • Ιράν: Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πλήγματα στη μονάδα του νησιού Qeshm.
  • Συγκεντρωτική Δομή: Η παραγωγή του 90% του νερού από λίγες μονάδες στις ακτές τις καθιστά εύκολους στόχους, σύμφωνα με το World Resources Institute (WRI).

3. Κυβερνοπόλεμος και ψυχολογικές επιχειρήσεις

Η στοχοποίηση του νερού είναι πλέον και ψηφιακή, με το Center for Climate and Security να προειδοποιεί για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.

  • SCADA και δολιοφθορά: Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να παραλύσει την παραγωγή ή να δηλητηριάσει τη χημική σύσταση του νερού.
  • Ψυχολογικός αντίκτυπος: Η απειλή διακοπής του νερού λειτουργεί ως “πολλαπλασιαστής τρόμου” στον αστικό πληθυσμό.

4. Ισραήλ και Παλαιστίνη: Το νερό ως εργαλείο επιβίωσης

Στη μακροχρόνια σύγκρουση, το νερό παραμένει κεντρικό σημείο τριβής.

  • Τεχνολογική Υπεροχή: Το Ισραήλ καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών του από αφαλάτωση, χρησιμοποιώντας το νερό ως διπλωματικό χαρτί στις σχέσεις του με γειτονικά κράτη όπως η Ιορδανία.
  • Ανθρωπιστική Κρίση στη Γάζα: Αναφορές της UNICEF και του Al Jazeera τονίζουν ότι η στοχοποίηση υποδομών και η έλλειψη καυσίμων έχουν μετατρέψει την πρόσβαση στο νερό σε ζήτημα ζωής και θανάτου για τους αμάχους.

5. Κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με το World Resources Institute, η Μέση Ανατολή είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση (water stress) παγκοσμίως.

  1. Εγκατάλειψη της υπαίθρου: Η ξηρασία οδηγεί σε βίαιη αστικοποίηση.
  2. Εργαλειοποίηση: Εξτρεμιστικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη λειψυδρία για στρατολόγηση, όπως έχει καταγραφεί σε μελέτες για τη δράση του ISIS στη Συρία.

Η διεθνής κοινότητα (μέσω του ΟΗΕ) προειδοποιεί ότι η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αν αυτές οι επιθέσεις γίνουν ο κανόνας, η Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική καταστροφή που καμία ποσότητα πετρελαίου δεν θα μπορεί να εξαγοράσει.

Η ΕΕ ετοιμάζει πλάνο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο Όρμπαν κερδίσει τις εκλογές στην Ουγγαρία

Βόρεια Κορέα: Στρατιώτες σπάνε τσιμέντα με το κεφάλι μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (Video)

Οργή και θρήνος για τους νεκρούς δημοσιογράφους στον Λίβανο – Σφοδρή κριτική στο Ισραήλ για το φονικό πλήγμα

google_news_icon

Photo 1
apinidwtis
12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

aerial-view-over-port-vila-vanuatu
Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου

nosokomeio-nikaias_1111_1920-1080_new
Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

doukas laliwtis skandalidis tsipras
Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

plakias_manesis_ntolka
Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

iisous-nazaret-new
Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

VASILIS_GOUMAS_NEW
Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

war_middle_east_new
Μέση Ανατολή: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανικό χτύπημα - Πολύνεκρες επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Photo 1
apinidwtis
zografou2 new
