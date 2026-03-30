Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ένας άλλος πόρος αναδεικνύεται ως ρυθμιστής της ισχύος: το νερό. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία και ο πληθυσμός αυξάνεται, η πρόσβαση σε καθαρό νερό δεν είναι πλέον μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά κεντρικός πυλώνας της πολεμικής στρατηγικής.
Οι μεγάλες λεκάνες απορροής των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη αποτελούν πεδίο έντασης μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ. Σύμφωνα με αναλύσεις του International Crisis Group, ο έλεγχος της ροής των υδάτων αποτελεί πλέον εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Η τεχνολογία της αφαλάτωσης επιτρέπει τη ζωή στις πόλεις του Κόλπου, όμως οι πρόσφατες συγκρούσεις (Μάρτιος 2026) αποδεικνύουν ότι αποτελεί και τη μεγαλύτερη στρατηγική τους αδυναμία.
Η στοχοποίηση του νερού είναι πλέον και ψηφιακή, με το Center for Climate and Security να προειδοποιεί για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.
Στη μακροχρόνια σύγκρουση, το νερό παραμένει κεντρικό σημείο τριβής.
Σύμφωνα με το World Resources Institute, η Μέση Ανατολή είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση (water stress) παγκοσμίως.
Η διεθνής κοινότητα (μέσω του ΟΗΕ) προειδοποιεί ότι η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αν αυτές οι επιθέσεις γίνουν ο κανόνας, η Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική καταστροφή που καμία ποσότητα πετρελαίου δεν θα μπορεί να εξαγοράσει.
