Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ένας άλλος πόρος αναδεικνύεται ως ρυθμιστής της ισχύος: το νερό. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία και ο πληθυσμός αυξάνεται, η πρόσβαση σε καθαρό νερό δεν είναι πλέον μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά κεντρικός πυλώνας της πολεμικής στρατηγικής.

1. Η υδροπολιτική των ποταμών: Τίγρης και Ευφράτης

Οι μεγάλες λεκάνες απορροής των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη αποτελούν πεδίο έντασης μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ. Σύμφωνα με αναλύσεις του International Crisis Group, ο έλεγχος της ροής των υδάτων αποτελεί πλέον εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Το Νερό ως μοχλός πίεσης: Η Τουρκία, μέσω του μεγάλου έργου GAP, ελέγχει τη ροή προς τα νότια. Κατά τη διάρκεια της συριακής κρίσης, οι υδάτινες υποδομές χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για να ασκηθεί πίεση σε τοπικούς πληθυσμούς.

Στρατηγική Ασφυξία: Το Ιράκ αντιμετωπίζει μεγάλη απειλή. Αναφορές του UN Water επισημαίνουν ότι η μειωμένη ροή καταστρέφει την αγροτική παραγωγή, οδηγώντας σε εσωτερική αστάθεια και οικονομική κατάρρευση.

2. Η κρισιμότητα της αφαλάτωσης

Η τεχνολογία της αφαλάτωσης επιτρέπει τη ζωή στις πόλεις του Κόλπου, όμως οι πρόσφατες συγκρούσεις (Μάρτιος 2026) αποδεικνύουν ότι αποτελεί και τη μεγαλύτερη στρατηγική τους αδυναμία.

Το νερό πάνω από το πετρέλαιο: Όπως αναφέρει το CNN , το αφαλατωμένο νερό είναι αυτό που κρατά ζωντανό τον Κόλπο. Χωρίς αυτό, οι μεγαλουπόλεις θα ξέμεναν από πόσιμο νερό σε λιγότερο από 48 ώρες.

Το Μπαχρέιν: Κατήγγειλε επιθέσεις από ιρανικά drones σε κεντρική μονάδα αφαλάτωσης, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη κλιμάκωση κατά πολιτικών υποδομών. Ιράν: Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πλήγματα στη μονάδα του νησιού Qeshm.

Συγκεντρωτική Δομή: Η παραγωγή του 90% του νερού από λίγες μονάδες στις ακτές τις καθιστά εύκολους στόχους, σύμφωνα με το World Resources Institute (WRI).

3. Κυβερνοπόλεμος και ψυχολογικές επιχειρήσεις

Η στοχοποίηση του νερού είναι πλέον και ψηφιακή, με το Center for Climate and Security να προειδοποιεί για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.

SCADA και δολιοφθορά: Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να παραλύσει την παραγωγή ή να δηλητηριάσει τη χημική σύσταση του νερού.

Ψυχολογικός αντίκτυπος: Η απειλή διακοπής του νερού λειτουργεί ως "πολλαπλασιαστής τρόμου" στον αστικό πληθυσμό.

4. Ισραήλ και Παλαιστίνη: Το νερό ως εργαλείο επιβίωσης

Στη μακροχρόνια σύγκρουση, το νερό παραμένει κεντρικό σημείο τριβής.

Τεχνολογική Υπεροχή: Το Ισραήλ καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών του από αφαλάτωση, χρησιμοποιώντας το νερό ως διπλωματικό χαρτί στις σχέσεις του με γειτονικά κράτη όπως η Ιορδανία.

Ανθρωπιστική Κρίση στη Γάζα: Αναφορές της UNICEF και του Al Jazeera τονίζουν ότι η στοχοποίηση υποδομών και η έλλειψη καυσίμων έχουν μετατρέψει την πρόσβαση στο νερό σε ζήτημα ζωής και θανάτου για τους αμάχους.

5. Κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με το World Resources Institute, η Μέση Ανατολή είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση (water stress) παγκοσμίως.

Εγκατάλειψη της υπαίθρου: Η ξηρασία οδηγεί σε βίαιη αστικοποίηση. Εργαλειοποίηση: Εξτρεμιστικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη λειψυδρία για στρατολόγηση, όπως έχει καταγραφεί σε μελέτες για τη δράση του ISIS στη Συρία.

Η διεθνής κοινότητα (μέσω του ΟΗΕ) προειδοποιεί ότι η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αν αυτές οι επιθέσεις γίνουν ο κανόνας, η Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσει μια ανθρωπιστική καταστροφή που καμία ποσότητα πετρελαίου δεν θα μπορεί να εξαγοράσει.

