ΟΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για επίδομα παιδιού και 16 ακόμα παροχές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Από σήμερα (30/3) το απόγευμα θα ξεκινήσει σταδιακά η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων θα γίνει στις 31 Μαρτίου.

Όμως, όπως είναι γνωστό, η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων ξεκινάει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.

Συνολικά, θα καταβληθούν 253.191.819 ευρώ σε 987.379 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

