ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:41
30.03.2026 08:25

ΟΠΕΚΑ: Ώρα πληρωμών για επίδομα παιδιού και 16 ακόμα παροχές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

30.03.2026 08:25
Από σήμερα (30/3) το απόγευμα θα ξεκινήσει σταδιακά η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων θα γίνει στις 31 Μαρτίου.

Όμως, όπως είναι γνωστό, η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων ξεκινάει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.

Συνολικά, θα καταβληθούν 253.191.819 ευρώ σε 987.379 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

  1. Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι–68.905.709 ευρώ
  2. Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
  4. Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
  5. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
  7. Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
  8. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
  9. Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
  10. Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
  11. Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
  12. Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
  13. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  14. Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
  15. Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
  16. Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
  17. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:40
Η Mercedes ανανεώνει την A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη, εγκλωβίστηκαν σε όχημα λόγω πάγου

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο

