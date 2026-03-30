search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 14:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 13:59

Πειραιάς: Ο σκύλος «τσάκωσε» μέσα στο πλοίο 21χρονη με μισό κιλό κοκαΐνη

Πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Ασφάλειας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών εντόπισαν και συνέλαβαν μια 21χρονη Ελληνίδα εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στον λιμένα Πειραιά καθώς κατείχε εντός χειραποσκευής της, δύο (2) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους πεντακοσίων είκοσι δύο γραμμαρίων (522 γρ).

Στη συνέχεια, σε σωματική έρευνα που της διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της μία (1) συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 Euro).

Η επιχείρηση επεκτάθηκε στην οικία της στον Κορυδαλλό, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι λιμενικοί εντόπισαν χρηματικό ποσό άνω των 25.000 ευρώ, πολλαπλές ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμό που ερευνάται για τη σύνδεσή του με κύκλωμα διακίνησης.

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται έως και 52.200 ευρώ, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να συνεχίζει την προανάκριση.Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3