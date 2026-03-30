Θεσσαλονίκη: Νέα κατάθεση στην ανακρίτρια του 23χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο 20χρονου οπαδού

Εκτάκτως οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, ο 23χρονος που έχει κριθεί προφυλακιστέος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος έδωσε πρόσθετη απολογία συμπληρωματική απολογία η οποία είχε να κάνει με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο θανατηφόρο περιστατικό.

Εκτός του 23χρονου κρατείται και ένας 20χρονος, φίλος του θύματος, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας άλλος 21χρονος, ο οποίος ήταν στην ίδια παρέα και οι Αρχές έχουν στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον στην υπόθεση.

