Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Θυμάστε εκείνο το… «οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες» – ήταν τέτοια εποχή, στις αρχές του 2020, που έμπαινε στη ζωή μας η φράση, για λόγους δημόσιας υγείας.

Ε, τώρα, πάρτε αυτή τη φράση και προσαρμόστε την στα πολιτικά: Οι επόμενες δύο εβδομάδες – μέχρι το Πάσχα δηλαδή, άντε και αμέσως μετά ακριβώς – θα είναι κρίσιμες για τις αποφάσεις του Μαξίμου σχετικά με τις εκλογές.

Έχουμε πει ότι εδώ και αρκετές ημέρες τα σενάρια έχουν τεθεί στο τραπέζι και στις συζητήσεις κυβερνητικών – κάποιες από αυτές τις συζητήσεις γίνονται και ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απλώς ακούει.

Πλέον, το σούσουρο είναι μεγάλο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του, είναι η κεντρική αφορμή.

Αλλά καταλυτικό ρόλο παίζουν οι δικαστικές περιπέτειες, που είναι εν πολλοίς ανεξέλεγκτες: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη – αν ζούσε ο Μάρξ θα έγραφε «ένα δικαστήριο πλανιέται πάνω από την Ελλάδα».

Παρατήρησα ότι όλο και περισσότεροι εγκαταλείπουν τη «θεσμική» εκδοχή περί εξάντλησης της 4ετίας.

Κερδίζει έδαφος το φθινόπωρο.

Αλλά το καινούργιο σενάριο είναι εκλογές μέχρι αρχές Ιουνίου – ίσως και λίγο μετά τα μέσα Μαΐου!

– Υπουργός με τον οποίο συνομίλησε ο Κάλχας στο περιθώριο μεγάλης εκδήλωσης, έλεγε «ας κάνει εκλογές… χθες για να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά»!

Βουλή εξεταστικών

Πολλά πάντως, ως προς το κλίμα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, θα φανούν την Παρασκευή που θα συζητηθεί στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών παρακαλώ, η υπόθεση των υποκλοπών – με αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

Το οποίο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ζητήσει και σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κλείνει η μία (ΟΠΕΚΕΠΕ), ανοίγει η άλλη (υποκλοπές) δηλαδή..

Αυτό δεν είναι Βουλή, εξεταστήριο είναι…

Το φαινόμενο «ΠΑΣΟΚ»

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ συνέβη ένα ακόμα φαινόμενο… ΠΑΣΟΚ: Αφού συγκρούονται, τσακώνονται, αντιπαρατίθενται επί μήνες, στο τέλος βρίσκουν τον τρόπο να καταλήξουν σε ένα κοινό τόπο.

Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν και το ένα (να πλακώνονται για το οτιδήποτε) και το άλλο (να τα βρίσκουν και να προχωράνε όλοι μαζί), αλλά αυτή είναι η… φύση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρουλάκης κέρδισε το οργανωτικό (συσχετισμούς στην κεντρική επιτροπή), ο Δούκας πρωτίστως, αλλά και ο Γερουλάνος με την αποσαφήνιση που έκανε για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, γράφουν κέρδη στο πολιτικό. Είναι οι πόλοι, που ασκούν επιρροή στην πολιτική κατεύθυνση του κόμματος – ιδίως ο δήμαρχος Αθήνας, του οποίου η εισήγηση για «όχι στη ΝΔ» έγινε δεκτή.

Το πολιτικό συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει από το συνέδριο είναι σαφέστατο: Κάηκαν τα σενάρια για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετεκλογικά, ό,τι κι αν βγάλει η κάλπη.

– Αυτό δεν άρεσε και τόσο στο κυβερνών κόμμα, αν ερμηνεύω καλά κάποιες αντιδράσεις, παρότι οι επίσημες «διαρροές» λένε άλλα. Η εκτίμηση ότι έτσι μπορεί η ΝΔ να πιέσει το εκλογικό σώμα για αυτοδυναμία είναι μάλλον ρηχή, με τα σημερινά δεδομένα. Η αντιπολίτευση είναι μεν κατακερματισμένη, αλλά με τη χθεσινή εξέλιξη επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση είναι απομονωμένη. Δύσκολη εξίσωση στο πολιτικό σκηνικό.

Ο ενωτικός ρόλος Σκανδαλίδη, Λαλιώτη

Το ιστορικό δίδυμο του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο επικρατήσουν ήπιοι και ενωτικοί τόνοι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως να αποφευχθεί μία ψηφοφορία για τη συνεργασία ή όχι με τη ΝΔ. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα δίχαζε το συνέδριο η… ΝΔ.

Έτσι βρήκαν μία σαφή διατύπωση και έπεισαν την ηγεσία να δεχθεί μία διατύπωση που θα ικανοποιούσε τον Δούκα – όπερ και εγένετο – ώστε να μην καταθέσει ο δήμαρχος Αθηναίων ψήφισμα.

Έχουν περάσει από τα… χέρια τους τόσα συνέδρια, αυτό θα τους ξέφευγε;

Στο… σταυρό του Νότου, για Άννα και Χρηστίδη

Από τα του συνεδρίου κρατάω και την επίσημη ανακοίνωση από την Άννα Διαμαντοπούλου ότι θα είναι υποψήφια βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας. Γνωστό ήταν αυτό, αλλά είχε κάπως στόμφο η ανακοίνωση από το βήμα. Άντε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάχη του σταυρού με τον Παύλο Χρηστίδη.

Ο Αλέξης έρχεται

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έφυγε, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται – με… «φόρα», κατά τα φαινόμενα.

Βλέπετε, μετά τις παρουσιάσεις ξεκινάει και μεγάλες συνεντεύξεις – την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Και εξ’ όσων λέει η εμπειρία, τέτοιες συνεντεύξεις παραχωρείς όταν έχεις να πεις κάτι σημαντικό. Είτε για σένα, είτε και για τους άλλους – το ιδανικό είναι και για σένα και για τους άλλους!

– Βρήκα πικρόχολο πάντως το σχόλιο που έκανε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε 7 χρόνια και ένα συνέδριο για να πει πως δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Πιθανόν είναι και αμήχανο σχόλιο: Δεν θα μονοπωλεί την αντιδεξιά αντιπολίτευση στο χώρο της κεντροαριστεράς και ίσως αυτό τον πιέζει λίγο.

Κινητικότητα στον ΑΝΤ1 με διαδοχικά deals

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από τον όμιλο ΑΝΤ1, με τον Θοδωρή Κυριακού να «τρέχει» διαδοχικές κινήσεις σε διαφορετικά μέτωπα, δείχνοντας ότι ο σχεδιασμός ξεπερνά τα στενά όρια της εγχώριας αγοράς.

– Η αρχή έγινε με την επένδυση για το νέο κτίριο στην Κηφισιά, ένα project ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πενταόροφο συγκρότημα με υπόγειους χώρους, το οποίο αναμένεται να στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες και στούντιο του ομίλου. Στην αγορά, πάντως, επισημαίνεται ότι τέτοιου μεγέθους επενδύσεις σε υποδομές συνήθως δεν έχουν μόνο λειτουργικό χαρακτήρα.

– Σχεδόν παράλληλα, ήρθε και η κίνηση εκτός συνόρων, με την εξαγορά του ιταλικού εκδοτικού οργανισμού GEDI έναντι περίπου 120 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος GEDI περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφημερίδα La Repubblica, μία από τις μεγαλύτερες στην Ιταλία, καθώς και σημαντικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, γεγονός που δίνει στον ΑΝΤ1 πρόσβαση σε ένα ισχυρό μιντιακό δίκτυο με ευρύ κοινό.

– Και πριν καταλαγιάσει ο απόηχος αυτών των κινήσεων, προστέθηκε και το εγχώριο μέτωπο: η συνεργασία με τους ομίλους Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη για τη δημιουργία μιας κοινής streaming πλατφόρμας. Το εγχείρημα βασίζεται στη συμμετοχή των τριών πλευρών στην πλατφόρμα ANT1+, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας στην ψηφιακή αγορά περιεχομένου.

Τρεις κινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό παρονομαστή την ενίσχυση θέσεων σε κρίσιμους τομείς: υποδομές, διεθνής παρουσία και ψηφιακή μετάβαση.

Στην αγορά οι εξελίξεις ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι ο όμιλος επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στα media.

