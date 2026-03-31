ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 19:33
ΑΝΤ1: Τάσος Αρνιακός, Πέτρος Κουσουλός, Θοδωρής Κατσαφάδος πάνε για ψώνια στους «Σούπερ ήρωες»

ΑΝΤ1 ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ – 06-08 (8)

Από τη Μεγάλη Δευτέρα στις 20.00 στον ΑΝΤ1 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα… σούπερ μάρκετ που έχουν δημιουργήσει οι Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης και Μιχάλης Βογιατζάκης, με τον Αντώνη Χαλκιά να έχει επιμεληθεί την αληθοφανή εσωτερική διαρρύθμιση και χωροταξία των εμπορευμάτων του στη νέα σειρά «Σούπερ ήρωες».

Το σούπερ μάρκετ, υποκατάστημα μεγάλης «αλυσίδας», σεναριακά βρίσκεται κάπου στο κέντρο της Αθήνα. Στους χώρους του υπάρχουν «όλων των ειδών τα… ψώνια, χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή», δίνουν υπαινικτικά το πλαίσιο της σειράς μυθοπλασίας ο σταθμός και οι δημιουργοί της.

«Το ΣΟΥΠΕΡ προσφέρει τεράστια ποικιλία, κοινώς, τα έχει όλα! Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι. Θα γίνουν μια μικρή οικογένεια: Θα τσακωθούν, θα γελάσουν, θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον και θα μάθουν να στέκονται μαζί απέναντι σε ό,τι φέρνει η καθημερινότητα.

Και κάπως έτσι, σε κάθε βάρδια θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά –και τη ζωή– χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα», διαφωτίζει περισσότερο ο ΑΝΤ1 για τις σχέσεις που θα ξεδιπλωθούν στα επεισόδια της σειράς μεταξύ των εργαζόμενων στο «Σούπερ» αλλά και των πελατών του, κάποιοι από τους οποίους είναι αναγνωρίσιμοι.

Τα επεισόδια της σειράς θα μεταδίδονται Δευτέρα με Τετάρτη και στα πρώτα τρία επεισόδια, αυτά της Μεγάλης εβδομάδας, θα κάνουν γκεστ εμφανίσεις σε απρόσμενους ρόλους οι Θοδωρής Κατσαφάδος, Τάσος Αρνιακός, Πέτρος Κουσουλός, Ολυμπία Δεδοπούλου, Δημήτρης Μπορίτσι, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Νάρια Αθανασοπούλου.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Συγκίνησε η Εθνική Ιράν: Βγήκαν με φωτογραφίες θυμάτων των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών (Video)

Ο αμερικανικός στρατός απέλυσε τους πιλότους που έκαναν επίδειξη με πτήσεις πάνω από την πισίνα του Κιντ Ροκ (Video)

Κακοκαιρία Erminio: SOS για ακραία καιρικά φαινόμενα – Πότε θα πέσει η περισσότερη βροχή, 7 περιοχές σε Red Code – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Δορυφόροι, υπερδυνάμεις και ο «αόρατος» πόλεμος: Γιατί το Διάστημα γίνεται στρατηγικό πεδίο σύγκρουσης

Κόντρα Μηταράκη – Μάντζου για την προ ημερησίας

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

