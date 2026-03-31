Jeffrey Epstein: Τηλεοπτική σειρά το best seller των NYT – Πρωταγωνίστρια η Laura Dern

Το best seller των New York Times «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story», της ερευνητικής δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν (Julie K. Brown) μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Λόρα Ντερν (Laura Dern), η οποία θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Η Sony Pictures Television βρίσκεται πίσω από τη φιλόδοξη παραγωγή σε συνεργασία με την Hyperobject Industries του Άνταμ ΜακΚέι (Adam McKay). Η Μπράουν επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στο X συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «μερικά προσωπικά νέα».

Η σειρά περιορισμένων επεισοδίων περιγράφεται ως «μια εκρηκτική αφήγηση της προσπάθειας της δημοσιογράφου να ξεσκεπάσει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπστιν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία της Μπράουν η οποία εργαζόταν στη εφημερίδα «Miami Herald», το βιβλίο και η σειρά ξετυλίγουν το νήμα της επίμονης, πολυετούς έρευνάς της που εντόπισε 80 θύματα, έπεισε επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια και οδήγησε στις συλλήψεις του Έπστιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story,' the New York Times bestselling book by investigative journalist Julie K. Brown, is in the works for television with Laura Dern attached to star and executive produce.



The event series is described as an explosive account of an… pic.twitter.com/bTAZzpcpnr — Deadline (@DEADLINE) March 30, 2026

Η Σάρον Χόφμαν (Sharon Hoffman) έγραψε το σενάριο, ενώ μαζί με την Αϊλίν Μάγιερς (Eileen Myers) θα είναι συνδημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί. Σύμφωνα με το Deadline, ο ΜακΚέι θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Ντερν, την Μπράουν και τον Κέβιν Μέσικ (Kevin Messick).

