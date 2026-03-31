search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 23:18

EuroLeague: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Γιαννακόπουλο για δηλώσεις στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

31.03.2026 23:18
Οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο «αιώνιο» ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, προκάλεσαν την παρέμβαση της EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε τρία διαφορετικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, αναφορικά με τα όσα είχε πει για τη διαιτησία του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:25
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 18 μεγάλες εταιρείες που απειλούν να χτυπήσουν από αύριο οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στη Μέση Ανατολή

ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 14χρονο στη Θησέως – Συνελήφθη o οδηγός

ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο – «Δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν έχει τις εξουσίες που νομίζει ότι έχει»

1 / 3