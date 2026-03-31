EuroLeague: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Γιαννακόπουλο για δηλώσεις στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο «αιώνιο» ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, προκάλεσαν την παρέμβαση της EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή επέβαλε τρία διαφορετικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, αναφορικά με τα όσα είχε πει για τη διαιτησία του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.»

