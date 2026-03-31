Η αρχή του τέλους της Γης πλησιάζει – Η NASA αποκαλύπτει πότε θα καταστεί ακατοίκητη

Όταν οι άνθρωποι φαντάζονται το τέλος της Γης, συνήθως σκέφτονται μια πρόσκρουση αστεροειδούς ή τον Ήλιο να «καταπίνει» τον πλανήτη ολόκληρο. Ωστόσο, ο κίνδυνος που απασχολεί περισσότερο τους επιστήμονες σε βάθος χρόνου είναι πιο «διακριτικός», καθώς ο αέρας της Γης μπορεί να σταματήσει να υποστηρίζει πολύπλοκη ζωή πολύ πριν ο ίδιος ο πλανήτης καταστραφεί φυσικά.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο του ecoticias.com, αυτό δεν σημαίνει ότι η Γη έχει ξαφνικά φτάσει σε κάποιο δραματικό χείλος. Η νέα έρευνα περιγράφει μια αργή αντίστροφη μέτρηση σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών, που προκαλείται από έναν Ήλιο που θερμαίνεται καθώς γερνά.

Η αργή αλλαγή που έρχεται από τον Ήλιο

Ο Ήλιος βρίσκεται περίπου στο μέσο της ζωής του, και μια επίσημη επιστημονική επισκόπηση της NASA λέει ότι η Γη θα γίνει ακατοίκητη για πολύπλοκες μορφές ζωής σε λίγο παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Η ίδια μακροπρόθεσμη εικόνα λέει ότι ο Ήλιος θα μετατραπεί σε κόκκινο γίγαντα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πολύ αργότερα.

Γιατί όμως τα προβλήματα για τους ανθρώπους στη Γη θα ξεκινήσουν τόσο νωρίς; Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερη υγρασία εξατμίζεται, και οι πρόσθετοι υδρατμοί παγιδεύουν ακόμη περισσότερη θερμότητα.

Σε τεράστιες χρονικές περιόδους, αυτή η ανατροφοδότηση μπορεί να σπρώξει τη Γη προς ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο θερμοκηπίου, μετατρέποντας έναν κάποτε «γαλάζιο» κόσμο σε έναν πολύ πιο θερμό και ξηρό τόπο.

Τι αποκάλυψαν 400.000 προσομοιώσεις

Σε μελέτη του Nature Geoscience από τους Kazumi Ozaki του Toho University και Christopher Reinhard του Georgia Institute of Technology, οι ερευνητές προσομοίωσαν το μακρινό μέλλον της Γης με ένα μοντέλο που συνδύαζε το κλίμα, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και τη χημεία που επηρεάζεται από τη ζωή.

Μετά από σχεδόν 400.000 προσομοιώσεις, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Γη θα διατηρήσει οξυγονωμένη ατμόσφαιρα για περίπου 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με το μοντέλο, η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να χάσει μεγάλο μέρος του οξυγόνου της πριν ξεκινήσει η σοβαρή απώλεια νερού προς το διάστημα.

Με απλά λόγια, η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να καταστεί μη φιλόξενη για ζωή πριν από την ουσιαστική απώλεια των ωκεανών.

Πότε θα εξατμιστούν οι ωκεανοί

Το ζήτημα ξεπερνά την επιστημονική περιέργεια. Αν η παρουσία οξυγόνου είναι μόνο προσωρινός δείκτης ζωής, οι αστρονόμοι που ψάχνουν μακρινούς πλανήτες θα χρειαστούν και άλλα σημάδια για να διαπιστώσουν αν υπάρχει εκεί ζωή.

Μια μελέτη του 2024, υπό την ηγεσία του Keming Zhang του UC San Diego, επιβεβαίωσε αυτή τη γενικότερη εικόνα, εκτιμώντας ότι η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη μόνο για περίπου ένα ακόμη δισεκατομμύριο χρόνια, πριν οι ωκεανοί της εξατμιστούν λόγω υπερθέρμανσης από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η σημερινή υπερθέρμανση του πλανήτη εξελίσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, όχι στην ηλιακή δραστηριότητα.

