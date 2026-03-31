ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:49
ΗΠΑ: Δεκαπεντάχρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες, Δευτέρα 30/3, μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διεκομίσθη σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.

Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός στον αέρα στη Βραζιλία: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά κατά την απογείωση (Video)

Ντουμπάι: Πακέτο στήριξης 237,6 εκατ. ευρώ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Guardian: Πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία τα Στενά του Ορμούζ – Ποιοι είναι οι κίνδυνοι





LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατασκοπευτικό «θρίλερ» για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Στρατιώτης φέρεται να κατέγραφε μυστικά την προπόνηση της Βοσνίας

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να στείλει τον… λογαριασμό στις χώρες του Κόλπου – Το Ιράν σκέφτεται να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση: Τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε Έλληνες ψαράδες κοντά στο Φαρμακονήσι (Video)

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατασκοπευτικό «θρίλερ» για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Στρατιώτης φέρεται να κατέγραφε μυστικά την προπόνηση της Βοσνίας

