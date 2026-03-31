ΗΠΑ: Δεκαπεντάχρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες, Δευτέρα 30/3, μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.
«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διεκομίσθη σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.
Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.
Μετά το αιματηρό περιστατικό, αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.
Διαβάστε επίσης:
Πανικός στον αέρα στη Βραζιλία: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά κατά την απογείωση (Video)
Ντουμπάι: Πακέτο στήριξης 237,6 εκατ. ευρώ λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Guardian: Πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία τα Στενά του Ορμούζ – Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.