Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά παραμένουν τα σχολεία στην Αττική εκτός των νυχτερινών – Κλειστά σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου μετά την απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Οι συστάσεις

Ο Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1.Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

2.Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

3.Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

4.Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κλειστά τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Αντιθέτως, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η απόφαση για τα σχολεία ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκου.

«Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων Προσχολικής Αγωγής και των Ειδικών Σχολείων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Η απόφαση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας και ελήφθη σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την αποφυγή κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η σχετική απόφαση – η οποία επισυνάπτεται – έχει κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου».

