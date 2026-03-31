Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Όχι στην άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία

Έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια, απευθύνει ο Νίκος Πλακιάς ενόψει της αυριανής νέας συνεδρίασης της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του καθώς και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καλεί τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας».

Παράλληλα καλεί να αποφευχθεί η «άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλουν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας»

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και τεράστια προβλήματα οργάνωσης. Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχέραναν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. και δημιούργησαν προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων. Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς αλλά στα παιδιά μας!!! Καλώ όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως και να αποφύγουν την άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και θέλαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας. Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια».

… March 31, 2026

