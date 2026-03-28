ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:18
28.03.2026 13:48

Δίκη για τα Τέμπη – Πλακιάς: Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί

Την πλήρη αντίθεσή του σε όσους ζητούν μεταφορά της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών – η οποία άρχισε μέσα σε χαοτικές καταστάσεις – σε άλλο σημείο εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Με ανάρτησή του στα social media, μάλιστα, αφήνει αιχμές για όσους έχουν «στο μυαλό τους προσωπικά συμφέροντα, όποια και να είναι αυτά, για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη», ξεκαθαρίζοντας ότι θα τον βρουν απέναντί τους.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Ν. Πλακιάς αναφέρει ότι «η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

