Lavazza: Αυξάνει έσοδα και κέρδη αλλά η κρίση στον καφέ πιέζει τιμές αγορές και κατανάλωση

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε για το 2025 ο Όμιλος Lavazza, παρά το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη διεθνή αγορά καφέ. Η εταιρεία κινήθηκε σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας, με υψηλό κόστος πρώτων υλών και σημαντικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της.

Όπως επισημαίνεται, η αγορά καφέ βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, όπου η προβλεψιμότητα έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Antonio Baravalle, τονίζει ότι οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές, με τις πιέσεις να προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις, όπως το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία του κλάδου. Η παγκόσμια κατανάλωση καφέ συνεχίζει να υποχωρεί, με τους όγκους να καταγράφουν νέα μείωση το 2025, μετά την ήδη αρνητική επίδοση της προηγούμενης διετίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την αύξηση των τιμών, αλλά και με τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις που επηρεάζουν τη ζήτηση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη παίζει η εκτόξευση των τιμών του πράσινου καφέ. Τα τελευταία χρόνια, τόσο η ποικιλία Arabica όσο και η Robusta έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αυξήσεις, γεγονός που επιβαρύνει συνολικά την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποδίδονται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα συνδυασμού εξελίξεων, όπως η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα προβλήματα στις μεταφορές.

Παρά τις δυσκολίες, ο Όμιλος κατάφερε να ενισχύσει τα βασικά οικονομικά του μεγέθη. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 3,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, αυξημένα εμφανίζονται τόσο τα λειτουργικά κέρδη όσο και τα καθαρά αποτελέσματα, ενώ βελτιωμένη είναι και η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, αντανακλώντας θετικές ταμειακές ροές.

Σημαντικό στοιχείο ανθεκτικότητας για τον Όμιλο αποτελεί η διαφοροποίηση τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και καναλιών διανομής. Η Lavazza δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 140 χώρες, ενώ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη λιανική και την εστίαση μέχρι τις υπηρεσίες καφέ σε γραφεία και τα αυτόματα μηχανήματα. Παράλληλα, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών πλατφορμών.

Ιδιαίτερη ώθηση καταγράφεται στη Βόρεια Αμερική, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά, κυρίως μέσω του retail και των online καναλιών. Αντίθετα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές η εικόνα παραμένει πιο πιεσμένη, με τη μείωση των όγκων να είναι εμφανής, ειδικά σε χώρες όπου το κόστος διανομής έχει αυξηθεί σημαντικά.

Στο πεδίο της στρατηγικής, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, με στόχο τη διαφοροποίηση των προϊόντων της και την ενίσχυση της εμπειρίας του καταναλωτή. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπτυξη νέων λύσεων στην κατηγορία single-serve, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη μείωση των αποβλήτων.

Παράλληλα, η Lavazza δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενσωμάτωση πρακτικών ESG, επενδύοντας τόσο στην περιβαλλοντική προστασία όσο και στην κοινωνική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί δράσεις που αφορούν την ευημερία των εργαζομένων, την ισότητα και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η διοίκηση εκτιμά ότι η αβεβαιότητα θα παραμείνει, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το κόστος να συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά. Ωστόσο, η στρατηγική εστίαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Όπως επισημαίνει ο Antonio Baravalle, η ευελιξία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, η ικανότητα ταχείας αντίδρασης και η διατήρηση ισχυρών θεμελίων θα καθορίσουν την πορεία των εταιρειών τα επόμενα χρόνια.

