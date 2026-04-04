search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 14:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.04.2026 11:47

Κιλκίς: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 12.700 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ

04.04.2026 11:47
kosmimata (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τηλεφωνική απάτη που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Κιλκίς με λεία πάνω από 12.000 ευρώ εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του παθόντα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και με διάφορα τεχνάσματα τον έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα εναποθέσει εκτός της οικίας.

Στη συνέχεια ο αλλοδαπός αφαίρεσε τη σακούλα με τα κοσμήματα αξίας 12.700 ευρώ και διέφυγε με όχημα που είχε εκμισθώσει ο ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερος χωρίς όρους ο αρχιμανδρίτης για την υπόθεση της χανιώτικης μαφίας

ΙΣΑ: 5.400 γιατροί έφυγαν από τη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια

Καιρός: Με νεφώσεις και τοπικές βροχές μπαίνει το Σαββατοκύριακο – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skertsos_christidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

sarakiotis_giannis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ιστορία – αμαρτία της διαχείρισης του τουρκολιβυκού ψευδο-μνημονίου από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

allwyn-3
ADVERTORIAL

Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

menegaki-latsios-kori-new
LIFESTYLE

Βαλέρια Λάτσιου: Διέπρεψε με 43 πόντους στο IB – Η ανακοίνωση του σχολείου και η αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου

kolonos_schools_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε προληπτικά σχολείο στον Κολωνό, λόγω διαρροής αερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιάσκο Γεραπετρίτη με Λιβύη: Ο πανικός στο ΥΠΕΞ, η έρευνα της Παπαδοπούλου για τα κοινοτικά κονδύλια και η τύχη του καλωδίου

douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 14:53
skertsos_christidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αντιπαράθεση Σκέρτσου με Χρηστίδη για τον «κόφτη» στα social media – «Όχι» από ΠΑΣΟΚ στην οριζόντια απαγόρευση

sarakiotis_giannis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η ιστορία – αμαρτία της διαχείρισης του τουρκολιβυκού ψευδο-μνημονίου από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

allwyn-3
ADVERTORIAL

Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

1 / 3