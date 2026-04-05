Πασχαλινό ωράριο 2026: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα Κυριακή των Βαΐων

Ανοιχτά θα είναι σήμερα την Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη ώρα, στα πλαίσια του εορταστικού ωραρίου του Πάσχα 2026.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν αύριο 5 Απριλίου από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες αγορές ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες, ενώ σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά

Πειραιάς: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Καιρός: Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος του 2026 – Οι δύο εξαιρέσεις

Πυρά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ – «Τα πειθαρχικά όργανα θα κάνουν τη δουλειά τους»



