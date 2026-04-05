Τα ελαστικά που θα αυξάνουν δραματικά την αυτονομία στο αυτοκίνητο σου

Η Michelin λανσάρει δύο νέα ελαστικά ειδικά σχεδιασμένα για ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία υπόσχονται να προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερες επιδόσεις φρεναρίσματος, χωρίς συμβιβασμούς.

Ο λόγος για τα, Michelin Primacy 5 Energy και Michelin Pilot Sport 5 Energy. Και τα δύο είναι διαθέσιμα σε πολλαπλά μεγέθη, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Βελτιωμένα σε όλους τους τομείς

Εκτός από την αυτονομία, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα νέα ελαστικά της Michelin προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις φρεναρίσματος από τον προκάτοχό τους. Τα ελαστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αυτονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος, επηρεάζοντας το πόσο συχνά χρειάζεται να φορτίζει.

Το νέο Primacy 5 Energy απευθύνεται κυρίως σε όσους δίνουν έμφαση στην οικονομία: έχει βαθμολογία Α στην αντίσταση κύλισης και, όταν τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπορεί να αυξήσει την αυτονομία κατά έως και 10%, προσθέτοντας μέχρι και 70 χλμ. Παράλληλα, σε αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, βελτιώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά έως και 6% (0,3 λίτρα ανά 100 χλμ.).

Σε δοκιμές αντοχής με το VW ID.3, το Primacy 5 Energy ξεπέρασε σε διάρκεια ζωής τα, Bridgestone Turanza 6, Continental PremiumContact 7, Goodyear EfficientGrip Performance 2 και Pirelli Cinturato P7C3.

Επιπλέον, σε σχέση με τον προκάτοχό του, οι αποστάσεις φρεναρίσματος βελτιώθηκαν κατά έως και 8%, τόσο σε καινούργιο ελαστικό όσο και όταν έχουν απομείνει μόνο 2 χιλιοστά πέλματος. Στη βελτίωση αυτή συμβάλλουν οι λειτουργικοί ελαστομερείς, οι νέες ρητίνες και η βελτιωμένη αρχιτεκτονική του πέλματος.

Το ελαστικό διατίθεται σε 33 διαφορετικά μεγέθη, από 16 έως 19 ίντσες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σπορ χαρακτήρες χωρίς θυσίες

Για όσους αναζητούν περισσότερο σπορ χαρακτήρα χωρίς να θυσιάσουν την οικονομία, η Michelin προσφέρει το Pilot Sport 5 Energy. Διαθέτει νέο μείγμα «Energy Passive» για μειωμένη αντίσταση κύλισης και είναι το ίδιο ελαστικό που χρησιμοποίησε η Mercedes-AMG στην επιτυχημένη απόπειρα ρεκόρ του GT XX Concept.

Σε δοκιμές σε Tesla Model Y, το Pilot Sport 5 Energy σημείωσε καλύτερες επιδόσεις φρεναρίσματος σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα σε σχέση με τα Hankook iON Evo SUV και τα Pirelli P Zero E, ενώ τα ξεπέρασε και στη διάρκεια ζωής.

Πηγή: AutoTypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Zeekr X Long Range RWD: Με ευρωπαϊκό DNA και φινέτσα

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 40χρονη οδηγός προκάλεσε τροχαίο και επιχείρησε να την καλύψει ο 59χρονος συνοδηγός

Η μεγάλη αναμέτρηση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου: Oι 3 όμιλοι που καθορίζουν το παιχνίδι, οι Γερμανική και η …κινεζική επέλαση

