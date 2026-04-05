Zeekr X Long Range RWD: Με ευρωπαϊκό DNA και φινέτσα

Στα μαθηματικά, το «Χ» συμβολίζει το άγνωστο, αλλά στην περίπτωση της Zeekr αποτελεί έναν παράγοντα που έρχεται να ανατρέψει θετικά τα δεδομένα της… εξίσωσης.

Η μεγάλη «έφοδος» των κατασκευαστών EV στην ελληνική αγορά –ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα– έχει δημιουργήσει ένα αρκετά επιφυλακτικό κοινό, ειδικά αφότου μερικές μάρκες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγους μήνες από την είσοδό τους. Αυτό, βέβαια, δεν δείχνει να επηρεάζει το ενδιαφέρον των αγοραστών, οι οποίοι εξερευνούν με όρεξη τις νέες μάρκες, ειδικά αν έχουν να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό.

Το Zeekr X δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήρθε απλώς για να ολοκληρώσει την γκάμα μοντέλων της μάρκας, αλλά για να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η Zeekr δεν είναι απλώς ακόμη ένα νέο όνομα που εμφανίστηκε μέσα στο κύμα της ηλεκτροκίνησης. Αποτελεί μέρος του κινεζικού ομίλου Geely, ενός από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με μάρκες όπως η Volvo, η Smart και η Lotus – και, φυσικά, η Geely. Η Zeekr δημιουργήθηκε το 2021 με σκοπό να τοποθετηθεί στο άνω άκρο της αγοράς, φέρνοντας τη πιο σύγχρονη προσέγγιση στο τι σημαίνει premium, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στην ποιότητα και την εμπειρία χρήσης.

Σε αντίθεση με πιο παραδοσιακές –ευρωπαϊκές– premium μάρκες, η Zeekr χτίζει την ταυτότητά της πάνω σε μια πιο… ψηφιακή και lifestyle φιλοσοφία. Δεν περιορίζεται μόνο στα ποιοτικά υλικά και το φινίρισμα, αλλά επενδύει βαριά στις τεχνολογίες ασφαλείας και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί το σύστημα infotainment. Και αυτό φαίνεται σε όλα της τα μοντέλα, τα οποία δείχνουν μια ωριμότητα που δεν περιμένεις από έναν τόσο νέο κατασκευαστή.

Με την ίδια ακριβώς λογική έρχεται και το Zeekr X. Βασισμένο στην πλατφόρμα SEA του ομίλου, μοιράζεται την αρχιτεκτονική του με άλλα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα όπως το Volvo EX30 ή το Smart #1. Τοποθετείται στο επίκεντρο της κατηγορίας των compact premium SUV, με μήκος 4,4 μέτρα και μεταξόνιο που δίνει έμφαση στους εσωτερικούς χώρους. Η ηλεκτρική του φύση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως «υποχρέωση» προς το περιβάλλον, αλλά ως βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του. Στόχος δεν είναι μόνο οι επιδόσεις ή η οικονομία, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου premium πακέτου.

