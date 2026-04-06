ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:29
06.04.2026 12:28

«Πιθανώς καρκινογόνα» τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προωθήθηκαν για χρόνια ως μια λιγότερο επιβλαβής εναλλακτική του καπνίσματος.

Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα, που φέρνει στο φως ρεπορτάζ της DW εντείνουν τις ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τον κίνδυνο να πάθει κανείς καρκίνο.

Καρκίνο, βλάβες στο DNA, φλεγμονές

Μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Carcinogenesis ανέλυσε μελέτες από το 2017 και μετά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη είναι «πιθανώς καρκινογόνα».

Οι ερευνητές εντοπίζουν ενδείξεις ότι το άτμισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα και της στοματικής κοιλότητας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το κάπνισμα ηλεκτρονικών τσιγάρων ενεργοποιεί βιολογικές διεργασίες που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη καρκίνου, όπως βλάβες στο DNA, οξειδωτικό στρες και φλεγμονές.

Παράλληλα, στις εκπομπές του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν ανιχνευθεί ουσίες όπως νιτροζαμίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα – με ορισμένες από αυτές να έχουν ήδη ταξινομηθεί ως καρκινογόνες.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική αξιολόγηση.

Η πρόσφατη εδραίωση των ηλεκτρονικών συνεπάγεται ότι ότι απουσιάζουν μακροχρόνια δεδομένα, ενώ το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που σήμερα καπνίζουν ηλεκτρονικά τσιγάρα, κάπνιζαν στο παρελθόν «κανονικά» δυσχεραίνει τον διαχωρισμό στις επιπτώσεις.

Ειδικοί τονίζουν ότι, αν και τα επίπεδα καρκινογόνων ουσιών στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι γενικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τον καπνό, αυτό δεν συνεπάγεται ασφάλεια. Οι επιπτώσεις του ατμίσματος στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου παραμένει ασαφής.

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο έχει ήδη θέσει την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι να υπάρξουν πιο ξεκάθαρα δεδομένα, οι ειδικοί επιμένουν ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την υγεία παραμένει η αποχή – τόσο από το κάπνισμα όσο και από το άτμισμα.

