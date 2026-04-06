ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:35
06.04.2026 13:28

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα πυροτεχνήματα του Πάσχα: «Μια φορά αρκεί, για να αλλάξει μια ζωή»

Τα βεγγαλικά και οι κροτίδες, στα χέρια ανήλικων μπορούν να μετατραπούν σε «φονικά όπλα» απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα τη δική τους, των γύρω τους, και φυσικά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει και φέτος  σε γονείς και  κηδεμόνες, ότι οι  κροτίδες και τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, αλλά άκρως επικίνδυνα υλικά.

Ήδη οι πέντε πρώτοι ενήλικες τραυματίες, που κατασκεύαζαν πυροτεχνήματα και ρουκέτες, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Χίου, που σημαίνει ότι και φέτος το Πάσχα δεν θα είναι αναίμακτο.

 «Τα στοιχεία, που κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται αντιπροσωπεύουν περιστατικά παιδιών και οικογενειών, που αναπάντεχα έπειτα από κακή χρήση των εύφλεκτων -και πολλές φορές απρόβλεπτων- υλικών ή κάποιο τυχαίο λάθος βρέθηκαν, αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας.» όπως επισημάνει στην ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού επιμένει κάθε χρόνο στην τεράστια σημασία της πρόληψης και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι ημέρες του Πάσχα, που το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε έξαρση αποτελώντας μία άτυπη «παράδοση»».

 Ο Οργανισμός, μέχρι σήμερα, έχει διαχειριστεί αρκετά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πέρα από σοβαρές, πολλές φορές μη αναστρέψιμες, σωματικές βλάβες έχουν και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις.


«Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία είναι δεδομένες. Οφείλουμε όμως και εμείς, να ενημερώσουμε τα παιδιά και να τα βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων.
 
Γνωρίζουμε όλοι πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί ένα παιδί αυτά τα είδη. Η πώλησή τους γίνεται σε καταστήματα, στο διαδίκτυο ακόμη και σε συνοικιακά καταστήματα, παρά το γεγονός ότι είναι παράνομα» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του Χαμόγελου, πρέπει πάντα να θυμόμαστε τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών από παιδιά. Μια φορά αρκεί, για να αλλάξει μια ζωή.

Οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού, η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» αλλά και η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111», λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό, καθημερινά, πανελλαδικά, 24ώρες τη μέρα. Και βρίσκονται στη διάθεση  παιδιών και ενηλίκων για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά μας!

