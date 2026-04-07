ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:52
07.04.2026 08:05

Ψηφιακές λύσεις δικτύωσης στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών

07.04.2026 08:05
Με επίκεντρο τον ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών στη διδασκαλία των επιστημών, πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, στοιχείο που αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας ενός συνεδρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιήθηκαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που υποστήριξαν την άμεση ανταλλαγή στοιχείων και τη διαχείριση επαφών.

Μεταξύ αυτών, η CardMe συμμετείχε ως τεχνολογικός χορηγός, συμβάλλοντας στην οργάνωση της δικτύωσης των παρευρισκόμενων. Μέσω της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και να οργανώνουν τις επαφές τους με πιο συστηματικό τρόπο.

Η λειτουργία της βασίζεται σε τεχνολογία Radar, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να συνδέονται άμεσα, χωρίς την ανάγκη φυσικών μέσων. Παράλληλα, παρέχονται δυνατότητες όπως ανταλλαγή μηνυμάτων (chat), αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και οργάνωση επαφών, διευκολύνοντας τη συνέχιση της επικοινωνίας και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Η παρουσία τέτοιων εργαλείων σε επιστημονικές διοργανώσεις αναδεικνύει τη σταδιακή μετάβαση προς πιο άμεσες και ψηφιακές μορφές επαγγελματικής δικτύωσης, περιορίζοντας την εξάρτηση από παραδοσιακές πρακτικές, όπως οι έντυπες επαγγελματικές κάρτες.

Η εφαρμογή CardMe αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο ψηφιακής επαγγελματικής δικτύωσης, σχεδιασμένο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής στοιχείων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η ιδέα για την ανάπτυξή της ξεκίνησε την περίοδο 2020–2021, με αφορμή τη συμμετοχή σε ναυτιλιακό συνέδριο, όπου η χρήση έντυπων επαγγελματικών καρτών ανέδειξε πρακτικές δυσκολίες, όπως η χρονοβόρα διαχείριση και η περιορισμένη αξιοποίησή τους στη συνέχεια. Η ανάγκη για μια πιο άμεση και λειτουργική λύση οδήγησε στη δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής προσέγγισης.

Σήμερα, η εφαρμογή επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή επαφών χωρίς απώλειες, ενώ μέσω τεχνολογίας Radar διευκολύνει τον εντοπισμό και τη σύνδεση χρηστών στον ίδιο χώρο. Παράλληλα, υποστηρίζει λειτουργίες όπως συνομιλία (chat), αναζήτηση και οργάνωση επαφών, καλύπτοντας ανάγκες τόσο μικρών όσο και μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων.

Διαβάστε επίσης

Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

DIMAND: Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση εσόδων και χαρτοφυλάκιο άνω του 1,35 δισ. ευρώ

Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου – Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2025 με ισχυρή ρευστότητα και επενδυτική ευελιξία

Νεύρα για τους εξωκοινοβουλευτικούς

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικού drone σε περιφέρεια κοντά στη Μόσχα

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Βαρέθηκα να μετράω τις συγγνώμες του – Μας κάνει να ντρεπόμαστε για τη δουλειά μας» (Video)

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:49
protes boithies new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου – Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν

sifnos_monastiri
TRAVEL

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Quest omilos
BUSINESS

Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2025 με ισχυρή ρευστότητα και επενδυτική ευελιξία

1 / 3