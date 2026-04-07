Ψηφιακές λύσεις δικτύωσης στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών

Με επίκεντρο τον ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών στη διδασκαλία των επιστημών, πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, στοιχείο που αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας ενός συνεδρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιήθηκαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που υποστήριξαν την άμεση ανταλλαγή στοιχείων και τη διαχείριση επαφών.

Μεταξύ αυτών, η CardMe συμμετείχε ως τεχνολογικός χορηγός, συμβάλλοντας στην οργάνωση της δικτύωσης των παρευρισκόμενων. Μέσω της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο και να οργανώνουν τις επαφές τους με πιο συστηματικό τρόπο.

Η λειτουργία της βασίζεται σε τεχνολογία Radar, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και να συνδέονται άμεσα, χωρίς την ανάγκη φυσικών μέσων. Παράλληλα, παρέχονται δυνατότητες όπως ανταλλαγή μηνυμάτων (chat), αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και οργάνωση επαφών, διευκολύνοντας τη συνέχιση της επικοινωνίας και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Η παρουσία τέτοιων εργαλείων σε επιστημονικές διοργανώσεις αναδεικνύει τη σταδιακή μετάβαση προς πιο άμεσες και ψηφιακές μορφές επαγγελματικής δικτύωσης, περιορίζοντας την εξάρτηση από παραδοσιακές πρακτικές, όπως οι έντυπες επαγγελματικές κάρτες.

Η εφαρμογή CardMe αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο ψηφιακής επαγγελματικής δικτύωσης, σχεδιασμένο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής στοιχείων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η ιδέα για την ανάπτυξή της ξεκίνησε την περίοδο 2020–2021, με αφορμή τη συμμετοχή σε ναυτιλιακό συνέδριο, όπου η χρήση έντυπων επαγγελματικών καρτών ανέδειξε πρακτικές δυσκολίες, όπως η χρονοβόρα διαχείριση και η περιορισμένη αξιοποίησή τους στη συνέχεια. Η ανάγκη για μια πιο άμεση και λειτουργική λύση οδήγησε στη δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής προσέγγισης.

Σήμερα, η εφαρμογή επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή επαφών χωρίς απώλειες, ενώ μέσω τεχνολογίας Radar διευκολύνει τον εντοπισμό και τη σύνδεση χρηστών στον ίδιο χώρο. Παράλληλα, υποστηρίζει λειτουργίες όπως συνομιλία (chat), αναζήτηση και οργάνωση επαφών, καλύπτοντας ανάγκες τόσο μικρών όσο και μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων.

