Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης για Μπάγερν μετά το 2-1 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη – Νίκη στο 91΄ για την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, 1-0 τη Σπόρτινγκ

Σοβαρό προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League απέκτησαν Μπάγερν και Άρσεναλ μετά τα «διπλά» σε «Σαντιάγο Μπερναμπέου» επί της Ρεάλ με 2-1 και στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0).

Οι Λουίς Ντίας και Χάρι Κέιν «χτύπησαν» σε καθοριστικά σημεία του πρώτου μεγάλου ντέρμπι των προημιτελικών (41′ και 46′), βάζοντας την σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Γερμανίας σε θέση… οδηγού μέσα στο σπίτι των «μερένχες».

Το 14ο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ σε 10 αγώνες στην εφετινή διοργάνωση και 69ο στο Champions League (απέχει δύο πλέον για να «πιάσει» τον Ραούλ Γκονζάλες στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ) διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και τα πάντα θα κριθούν στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου στην 15 Απριλίου.

«Χρυσή» αλλαγή για τον Μικέλ Αρτέρα αποδείχθηκε ο Κάιλ Χάβερτς, με τον Γερμανό διεθνή να μπαίνει στο 70′ αντί του Όντεγκααρντ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να σκοράρει το γκολ με το οποίο οι «κανονιέρηδες» έφυγαν με το μεγάλο «διπλό» από τη Λισαβόνα και μέσα στην έδρα τους σε 8 ημέρες θα έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74′ Μπαπέ – 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (90’+1 Χάβερτς)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 8/4, 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 8/4, 22:00

*Οι ρεβάνς, Λίβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθούν στις 14/4, ενώ μία ημέρα μετά (15/4) θ’ ακολουθήσουν αυτές ανάμεσα σε Μπάγερν-Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

Ο Αντετοκούνμπο έστειλε νέο μήνυμα στους Μπακς: «Θέλω να έχει η ομάδα μου τη νοοτροπία των Σέλτικς ή του Σπανούλη»