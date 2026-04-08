Νέο κατάστημα FootLocker στην Ερμού ενισχύει τη sneaker κουλτούρα και εμπειρία retail στην Αθήνα

Στην «καρδιά» της εμπορικής Αθήνας, η Foot Locker άνοιξε νέο κατάστημα στην οδό Ερμού, επενδύοντας σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο λιανικής που συνδυάζει αγορές, εμπειρίες και σύγχρονη αστική κουλτούρα.

Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα στη χώρα που υιοθετεί το concept Reimagined Evolution, μετά την παρουσία του στο Χαλάνδρι, με την ανάπτυξη να υλοποιείται μέσω του Όμιλος Fourlis. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της φυσικής παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η επιλογή της οδού Ερμού δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο εμπορικούς και πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, με έντονη καταναλωτική και πολιτισμική δραστηριότητα. Το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως σημείο πώλησης, αλλά και ως χώρος εμπειριών, φιλοξενώντας ειδικές δράσεις και αποκλειστικές κυκλοφορίες προϊόντων.

Το concept Reimagined Evolution δίνει έμφαση στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη, με διακριτές θεματικές ενότητες, σύγχρονη παρουσίαση προϊόντων και σχεδιασμό που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με το brand. Παράλληλα, η προσέγγιση social-first ενισχύει τη σύνδεση του φυσικού καταστήματος με τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το “Home Court”, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στο μπάσκετ και τη street κουλτούρα, που κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Ευρώπη μέσα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν συλλεκτικά μοντέλα παπουτσιών που συνδέονται με κορυφαίους αθλητές, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και να βιώσουν την εμπειρία του παγκόσμιου μπασκετικού lifestyle μέσω οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Με τη νέα αυτή επένδυση, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη σχέση της με το νεανικό κοινό και να τοποθετηθεί δυναμικά σε ένα περιβάλλον λιανικής που εξελίσσεται, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία και την ταυτότητα του brand.

Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

DIMAND: Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση εσόδων και χαρτοφυλάκιο άνω του 1,35 δισ. ευρώ