ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:14
08.04.2026 08:10

Νέο κατάστημα FootLocker στην Ερμού ενισχύει τη sneaker κουλτούρα και εμπειρία retail στην Αθήνα

fourlis Foot Locker

Στην «καρδιά» της εμπορικής Αθήνας, η Foot Locker άνοιξε νέο κατάστημα στην οδό Ερμού, επενδύοντας σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο λιανικής που συνδυάζει αγορές, εμπειρίες και σύγχρονη αστική κουλτούρα.

Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα στη χώρα που υιοθετεί το concept Reimagined Evolution, μετά την παρουσία του στο Χαλάνδρι, με την ανάπτυξη να υλοποιείται μέσω του Όμιλος Fourlis. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της φυσικής παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η επιλογή της οδού Ερμού δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο εμπορικούς και πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, με έντονη καταναλωτική και πολιτισμική δραστηριότητα. Το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως σημείο πώλησης, αλλά και ως χώρος εμπειριών, φιλοξενώντας ειδικές δράσεις και αποκλειστικές κυκλοφορίες προϊόντων.

Το concept Reimagined Evolution δίνει έμφαση στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη, με διακριτές θεματικές ενότητες, σύγχρονη παρουσίαση προϊόντων και σχεδιασμό που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με το brand. Παράλληλα, η προσέγγιση social-first ενισχύει τη σύνδεση του φυσικού καταστήματος με τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το “Home Court”, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στο μπάσκετ και τη street κουλτούρα, που κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Ευρώπη μέσα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν συλλεκτικά μοντέλα παπουτσιών που συνδέονται με κορυφαίους αθλητές, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και να βιώσουν την εμπειρία του παγκόσμιου μπασκετικού lifestyle μέσω οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Με τη νέα αυτή επένδυση, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη σχέση της με το νεανικό κοινό και να τοποθετηθεί δυναμικά σε ένα περιβάλλον λιανικής που εξελίσσεται, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία και την ταυτότητα του brand.

Διαβάστε επίσης

Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

DIMAND: Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση εσόδων και χαρτοφυλάκιο άνω του 1,35 δισ. ευρώ

katsimixa-new
LIFESTYLE

Μαριάνα Κατσιμίχα: «Είχα τον φόβο σύγκρισης ότι δεν θα πετύχω γιατί θα είμαι πάντα η κόρη του τάδε» (Videos)

kefalogiannis 6665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου»

profile omilos
BUSINESS

Profile: Ενσωματώνει την Contemi Solutions ενισχύοντας παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτικές τεχνολογικές λύσεις

united_group_adv
BUSINESS

Νέο δίκτυο οπτικών ινών 600 χλμ της United Group ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδα και Βαλκάνια

oikopeda nnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

iran kosmos giorti
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

