Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

Πρώτες παρατηρήσεις από την «αρχική» συμφωνία προσωρινής ανακωχής μεταξύ ΗΠΑ Ιράν:

• επιβεβαιώνει τα όρια που θέτουν κατά ανάγκη οι πραγματικές δυνατότητες τροφοδότησης του πολέμου σε πολεμικό υλικό και χρηματοδότηση του πολέμου. Τα αποθέματα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών ιδιαίτερα των έξυπνων μεγάλης ακριβείας πλήγματος και μεγάλων αποστάσεων είναι περιορισμένα. Η χρήση πιο συμβατικών συστημάτων και πυρομαχικών (λόγω ελλείψεων ή οικονομίας για το «μέλλον») εκθέτει τις επιτιθέμενες δυνάμεις σε κινδύνους μεγάλων απωλειών και επικοινωνιακού κόστους λόγω απωλειών σε αμάχους και ευαίσθητους ανθρωπιστικά στόχους.

• η καταστροφή σε βασικές υποδομές του Ιράν είναι ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ

• η αποδοχή των δέκα σημείων του Ιράν για μία μόνιμη εκεχειρία καλύπτει ΜΟΝΟ το ότι «είναι θέματα προς συζήτηση». Προφανώς μαζί με αυτά που θα τεθούν θέματα προς συζήτηση από ΗΠΑ. Θυμίζω ότι και οι ΗΠΑ έχουν θέση δική τους πρόταση 15 σημείων. Δηλαδή οι συνομιλίες για μόνιμη εκεχειρία ή ακόμη ειρήνευση ή συνθήκης μη επίθεσης, θα διεξαχθούν επί τη βάση των δύο αυτών σχεδίων. Σε κάθε περίπτωση όμως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ που ήθελε ο Τραμπ (και οι επιτελείς του – κυρίως οι Γουίτκοφ, ο γαμβρός & ο σταυροφόρος … Υπουργός Πολέμου – και που τον είχαν πείσει ότι ήταν εφικτή, σε αντίθεση με αναφορές των … «καθ΄ ύλη αρμόδιων μυστικών υπηρεσιών-), γεγονός που από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία του Ιράν.

• Ήδη από πολλούς θεωρείται τεράστια νίκη η θέση καθεαυτή των δέκα σημείων για συνομιλίες από το Ιράν (όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο εσωτερικό ΗΠΑ και διεθνή κοινότητα) που πλήττει το κύρος των ΗΠΑ.

• Θυμίζω τι λέγαμε (και επιβεβαιώθηκε πλήρως από τον πόλεμο των έξι εβδομάδων ΗΠΑ/Ισραήλ ΙΡΑΝ τον Οκτώβριο 2024: «το Ιράν φιλοδοξεί αυτοτελώς και αυτοδύναμα (όχι μέσω proxies) να εξασφαλίσει την δυνατότητα οριοθέτησης του Ισραήλ και να αποκτήσει έλεγχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή (ή Δυτική Ασία) τόσο σε σχέση με τον παράγοντα χρόνο, όσο και τον τόπο (εντός του εδάφους του αντιπάλου) και την ένταση (βλέπουμε αλλαγή στην ένταση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων της 13ης Απριλίου και την 1ης Οκτωβρίου αλλά και μία … μελλοντική υπόσχεση για «ασύλληπτη» επόμενη «απάντηση»)».

• Το Πακιστάν με την μεσολάβηση αυτή στην προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας βγαίνει από το αδιέξοδο της εφαρμογής της στρατηγικής του συμφωνίας με την Σαουδική Αραβία για αμοιβαία στήριξη: ο εξαναγκασμός του από την συμφωνία σε πολεμική υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας (και των … κεφαλαίων της) με συμμετοχή του σε πόλεμο εναντίον του Ιράν, αν το επέλεγε η ΣΑ, ήταν ΑΒΕΒΑΙΟ εάν θα άντεχε το στρατιωτικό καθεστώς, με φυλακισμένο τον πρώην δημοφιλή πρωθυπουργό Ιμράν Χαν, τα προβλήματα με το κίνημα ανεξαρτησίας του Βελουχιστάν (τμήματα του οποίου υπάρχουν σε Πακιστάν και Ιράν) και τον ακραίο ισλαμικό φονταμενταλισμό μεγάλου τμήματος του πακιστανικού πληθυσμού που δεν θα έβλεπαν με καλό μάτι πόλεμο ενάντια του ισλαμικού Ιράν που “αντιστέκεται” σε Δύση και ΗΠΑ.

• Το Ισραήλ είναι εκτός συμφωνίας. Η συμφωνία είναι μόνο μεταξύ «ΗΠΑ και Ιράν». Πιθανή η συνέχιση του Ιρανοϊσραηλινού πολέμου. Ήδη ο Νετανιάχου δήλωσε ότι συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, γεγονός που για το Ιράν δεν είναι αποδεκτό θέτοντας από τις πρώτες ώρες προβλήματα στην εκεχειρία και δυσαρεστώντας Τραμπ/ΗΠΑ.

• Τα «δέκα σημεία» που θέτει το Ιράν είναι πολύ καλά μελετημένα και του δίνουν την δυνατότητα να μιλά για νίκη. Σημειωτέον ότι περιλαμβάνει και την προστασία των proxies τους Χεζμπολά και Χούθις την αξίωση αποζημιώσεων ή εσόδων από τη διέλευση των Στενών, άρση ΟΛΩΝ των κυρώσεων κλπ. Σημειώνω ξανά ότι δεν είναι μέρος “συμφωνίας” αλλά ότι συμφωνούνται ως θέματα συζήτησης.

• Η δυσαρέσκεια Ισραήλ από την «εν κρυπτώ» διαπραγμάτευση Τραμπ, ΕΑΝ είναι πραγματική, μέλει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και επηρεάσει τις Αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις, δηλαδή τις “Τραμποϊσραηλινές σχέσεις”. Ο στόχος του Ισραήλ για πλήρη περιφερειακή κυριαρχία … έχει συνέχεια (δεν έχει επιτευχθεί κατά τα … επιθυμητά).

• Λύνει το θέμα του πολέμου μόνιμα η προσωρινή αυτή συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία και έναρξη συζήτησης για μόνιμη; ΟΧΙ: δεν λύνει το θέμα των Στενών του Ορμούζ (πηγής χρηματοδότησης της ιρανικής αποκατάστασης των τεραστίων ζημιών σε δίκτυα υποδομών της χώρας ΜΑΖΙ με τις εξαγωγές ενέργειας; Θα φανεί από την ιρανική εν τοις πράγμασι “συμπεριφοράς” στο Στενό), δεν αφήνει “πλήρως” ικανοποιημένο το Ισραήλ (και τους … ευαγγελιστές;), η συμπεριφορά Τραμπ στις “διαπραγματεύσεις” έχει – να το πω ευγενικά – στοιχεία έλλειψης αξιοπιστίας και τάσεως … παραπλάνησης (δηλαδή την εργαλειοποίηση τους ως διαδικασία για ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ). Η τελευταία έννοια / πιθανότητα παραπλάνησης υπό τις τραμπικές “νόρμες” δεν πρέπει να αποκλείεται. Και από την άποψη αυτή η προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

• Ενδιαφέρον θα έχει το πως θα διαμορφωθούν οι “μεταπολεμικές” σχέσεις Βασιλείων του Κόλπου με Ιράν.

• Η ηγετική θέση της Σαουδικής Αραβίας στα Βασίλεια του Κόλπου ενισχύεται. Κρίσιμο παραμένει πως θα εκτιμήσουν τα Βασίλεια του Κόλπου τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετώπισαν κατά την Αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και έναντι ΗΠΑ και έναντι Ιράν. Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια πως θα “τοποθετηθούν” τα Βασίλεια (ιδιαίτερα η Σαουδική Αραβία) έναντι των ευρασιατών αναθεωρητών Ρωσίας και Κίνας.

• Η Τουρκία έκατσε ιδιαίτερα “ήσυχη” κατά τις 6 βδομάδες του πολέμου, αναμένοντας τα αποτελέσματα του πολέμου Φθοράς και Αντοχής ΗΠΑ Ιράν Ισραήλ (και έμμεσα Βασιλείων του Κόλπου) και δεχόμενη απειλές ότι είναι η επόμενη στην λίστα για επίθεση μετά το Ιράν (από Ισραήλ). Τώρα όμως θα θέλει να είναι εντός των εξελίξεων.

• Ο Τραμπ «έπαιξε» μέχρι τέλους και το τελευταίο χαρτί του: αυτό του «τεράστιου χτυπήματος», του «φοβερού» τελεσίγραφου που άλλαζε κάθε φορά η λήξη του μετατιθέμενη στο μέλλον. Προφανώς το τελεσίγραφο ήταν μία ακόμη «μπλόφα» του Αμερικανού Προέδρου, που αντανακλά στην μειωμένη αξιοπιστία των ΗΠΑ και του ίδιου.

• Έχει τεράστια σημασία ποιες θα είναι οι αντιδράσεις ΕΝΤΟΣ των ΗΠΑ. Το μέγεθος των αντιδράσεων μπορεί να επηρεάσει την στρατηγική της Μεγάλης Βορείου Αμερικής από Παναμά (ή Βενεζουέλα ή … ποιος ξέρει που, μέχρι Αλάσκα/Γροιλανδία), γεγονός που θα έχει τεράστια σημασία στα μπλοκ του επικείμενου «πολυπολικού» συστήματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: θέλει χρόνο για να διαφανούν κατά τις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για μόνιμη εκεχειρία οι επιπτώσεις του πολέμου και στην αντανάκλαση τους στην (διαπραγματευτική) ισχύ των δύο μερών. Το Ιράν φαίνεται ότι, παρότι δέχθηκε ισχυρά πλήγματα σε υποδομές και φυσική ηγεσία , απάντησε με ασύμμετρα αντίποινα που δημιούργησαν μεγάλο κόστος στον αντίπαλο. Δεν παραδόθηκε άνευ όρων, δεν άλλαξε το καθεστώς του (δεν γνωρίζουμε βέβαια, μετά τις δολοφονίες της στρατιωτικής – πολιτικής του ηγεσίας, ποιοι έχουν ή θα έχουν τον έλεγχο πλέον στο Ιράν. Η πραγματικότητα των επιπτώσεων και του βάθους των καταστροφών στο Ιράν, όπως και του κόστους του πολέμου και της κατάστασης των αποθεμάτων πυρομαχικών για ΗΠΑ μετά τις 6 βδομάδες έντονων βομβαρδισμών, θα φανεί προσεχώς (και θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις). Η νέα περίοδος των διαπραγματεύσεων δεν έχει λιγότερους κινδύνους από τον πόλεμο καθεαυτό … Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα δείξουν την απάντηση δηλαδή στο μεγάλο ερώτημα : ποιον ή ποιους έπιασε η φάκα του μεσανατολικού (του πολέμου των έξι βδομάδων ΗΠΑ Ιράν);

ΥΓ 1. τα δέκα σημεία ειρήνευσης του Ιράν:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου Ο Τραμπ λέει ότι αυτό το σχέδιο αποτελεί μια «workable basis» βάση για συζήτηση.

** Ο Διονύσης Παντής είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εικοσαετή εμπειρία στην δικαστηριακή & συμβουλευτική δικηγορία, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου (κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό & Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Διαβάστε επίσης

Η διαφθορά ως ιδεολογία;

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

Φράγμα Μουζακίου: Πολλές υποσχέσεις, μηδενική πρόοδος