ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 17:28
09.04.2026 15:47

Η Νοτοπούλου για την απώλεια της ακοής της: Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση και φοράω ακουστικά βαρηκοΐας (Video)

Για την απώλεια της ακοής της το 2015 από αυτοάνοσο μίλησε η Κατερίνα Νοτοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία.   

«Το βίωσα σαν εφιάλτη τότε. Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στην διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά. Δεν ήταν μόνο η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Σαλαγκούδη και στη διαδικτυακή της εκπομπή FEMALE.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε ότι βασίζεται «στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω. Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές». 

«Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν, ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου», πρόσθεσε.

