search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ «πήρε μαθήματα» από τους Harlem Globetrotters – (Video)

Ένα «διαφορετικό» στιγμιότυπο «μπάσκετ» χάρισε στους πιστούς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος υποδέχθηκε στο Βατικανό τους πασίγνωστους Harlem Globetrotters.

Ο Ποντίφικας, γνωστός για την αγάπη του στον αθλητισμό, συνάντησε τους θρυλικούς Harlem Globetrotters στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και η συνάντηση δεν περιορίστηκε σε μια τυπική χειραψία.

Σε ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral στα διεθνή ΜΜΕ, οι παίκτες έδειξαν στον Πάπα πώς να περιστρέφει την κόκκινη, λευκή και μπλε μπάλα στο δάχτυλό του. Ο Λέων ΙΔ΄ δέχθηκε χαμογελώντας το «μάθημα», αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ξεχάσει τις αθλητικές του ρίζες.

Η ομάδα του μάλιστα του παρέδωσε μια επίσημη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 90, ενώ ο Πάπας τους ευχαρίστησε για το έργο τους ως «πρεσβευτές καλής θέλησης».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

