Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ «πήρε μαθήματα» από τους Harlem Globetrotters – (Video)

Ένα «διαφορετικό» στιγμιότυπο «μπάσκετ» χάρισε στους πιστούς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος υποδέχθηκε στο Βατικανό τους πασίγνωστους Harlem Globetrotters.

Ο Ποντίφικας, γνωστός για την αγάπη του στον αθλητισμό, συνάντησε τους θρυλικούς Harlem Globetrotters στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και η συνάντηση δεν περιορίστηκε σε μια τυπική χειραψία.

Σε ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral στα διεθνή ΜΜΕ, οι παίκτες έδειξαν στον Πάπα πώς να περιστρέφει την κόκκινη, λευκή και μπλε μπάλα στο δάχτυλό του. Ο Λέων ΙΔ΄ δέχθηκε χαμογελώντας το «μάθημα», αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ξεχάσει τις αθλητικές του ρίζες.

Η ομάδα του μάλιστα του παρέδωσε μια επίσημη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 90, ενώ ο Πάπας τους ευχαρίστησε για το έργο τους ως «πρεσβευτές καλής θέλησης».

Διαβάστε επίσης:

