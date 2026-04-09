ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:13
09.04.2026 08:16

Πάσχα 2026: Ανεβαίνουν οι τιμές σε αρνί και κατσίκι όσο πλησιάζει η Ανάσταση

Αυξημένες εμφανίζονται και φέτος οι τιμές σε αρνί και κατσίκι ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική εικόνα των τιμών της αγοράς δείχνει ότι το πασχαλινό τραπέζι είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής, μεταφορών και των ζωονόσων που έχουν προκαλέσει διαταραχή στην αγορά κρέατος.

Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές θεωρούνται οι πιο προσιτές, με το αρνί να κυμαίνεται περίπου στα 12,9 – 13 ευρώ το κιλό και το κατσίκι στα 13,9 – 14 ευρώ το κιλό.

Στη Βαρβάκειο αγορά, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές της Αθήνας, οι τιμές είναι ελαφρώς υψηλότερες, αλλά παραμένουν ανταγωνιστικές, με το αρνί να διαμορφώνεται περίπου στα 12 – 15 ευρώ το κιλό και το κατσίκι στα 15 – 16 ευρώ το κιλό.

Αντίθετα, στα συνοικιακά κρεοπωλεία, οι τιμές είναι αισθητά αυξημένες, με το αρνί να φτάνει έως και 20 ευρώ το κιλό και το κατσίκι έως και 21 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Συνολικά, η αγορά παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις, με τους καταναλωτές να στρέφονται είτε σε πιο οικονομικές επιλογές, όπως τα σούπερ μάρκετ, είτε στη Βαρβάκειο για καλύτερη σχέση τιμής – ποιότητας.

Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει ότι οι τελικές τιμές έχουν αυξηθεί αισθητά, επιβεβαιώνοντας την πίεση στο κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού.

