ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 08:17
09.04.2026 07:35

Πόσο θα πληρωθούν όσοι εργαστούν στις αργίες του Πάσχα – Τι ισχύει για το Μεγάλο Σάββατο

09.04.2026 07:35
Το Πάσχα σχεδόν έφτασε και αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να απασχοληθούν ακόμη και σε ημέρες που θεωρούνται αργίες.

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες, κάτι που σημαίνει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων. Όμως, υπάρχουν εξαιρέσεις σε κλάδους όπου η ημέρα έχει καθοριστεί ως αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων ή άλλων ειδικών διατάξεων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα καταστήματα, καθώς απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση προσωπικού έως 13:00.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου με απόφαση των τοπικών αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τι ισχύει από Μεγάλο Σάββατο μέχρι Δευτέρα του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να προβλέπεται κάποια προσαύξηση λόγω της ημέρας.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύουν όσα προβλέπονται για τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, όσοι εργαστούν δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση προστίθεται στο κανονικό ωρομίσθιο, ενώ σε περίπτωση εργασίας άνω των πέντε ωρών προβλέπεται και ρεπό μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν, ενώ δικαιούνται και ρεπό. Αν δεν δοθεί, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή για τις ώρες εργασίας, ως αποζημίωση.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι απασχοληθούν, ισχύουν αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Για τους ημερομίσθιους, προβλέπεται καταβολή του ωρομισθίου μαζί με προσαύξηση 75%, ενώ για τους μισθωτούς με σταθερό μισθό η αποζημίωση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως τις αργίες ή όχι.

Τέλος, εργαζόμενοι που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους σε ημέρες που η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, δεν δικαιούνται αποδοχές ή προσαυξήσεις.

