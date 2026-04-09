Πρωτεΐνη: Πώς να βελτιστοποιήσετε την πρόσληψή της – Τα 7 συνηθέστερα λάθη

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία. Αυτό το κρίσιμο συστατικό χρησιμοποιείται από το σώμα σας για την επιδιόρθωση και την ανάπτυξη μυών, την υποστήριξη της υγείας του δέρματος και των μαλλιών, ακόμη και για την επίδραση στην ορμονική λειτουργία.

Ωστόσο, η διαφημιστική εκστρατεία από influencers και μάρκες τροφίμων για την πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το πώς να την εντάξετε σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, λένε οι διαιτολόγοι. Η μη προσοχή στην ποσότητα, την πηγή και την ποιότητα της πρωτεΐνης που καταναλώνετε μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κόπωσης, πείνας, μυϊκής αδυναμίας, αλλαγών στη διάθεση και άλλων, όπως αναφέρει άρθρο στο everyday health.

Παρακάτω ακολουθούν τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε με την πρωτεΐνη.

1. Τρώτε πολύ λίγη πρωτεΐνη

Παρά τις ευρέως διαδεδομένες συμβουλές για κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην λαμβάνουν αρκετή. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που ακολουθούν μια vegan διατροφή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υπολείπονται.

«Καθώς η πρωτεΐνη λειτουργεί ως δομικό στοιχείο του σώματος, η ανεπαρκής πρόσληψή της μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε κατάρρευση ορισμένων συστημάτων», λέει η Lauren Twigge, RD , διαιτολόγος στο Ντάλας. Εάν τρώτε πολύ λίγη πρωτεΐνη, τα σημάδια μπορεί να είναι κόπωση, εύθραυστα νύχια και μαλλιά, χαμηλή μυϊκή μάζα, μειωμένη ανοσία και χαμηλή οστική πυκνότητα, λέει.

2. Τρώτε πάρα πολλή πρωτεΐνη

Είναι πιθανό να τρώτε υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, ειδικά δεδομένου του πόσο μοντέρνα είναι η πρωτεΐνη στις μέρες μας. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος να χάσετε άλλα τρόφιμα που προσφέρουν οφέλη για την υγεία, όπως οι φυτικές ίνες στα φρούτα, τα λαχανικά.

Γι ΄αυτό η τήρηση μιας μεσογειακής διατροφής , η οποία είναι πλούσια σε φυτικές τροφές όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και όσπρια, μπορεί να σας βοηθήσει να μετριάσετε φυσικά την πρόσληψη πρωτεΐνης.

3. Δίνετε προτεραιότητα σε πηγές πρωτεΐνης υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά

Ορισμένες τροφές αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ωστόσο περιέχουν κορεσμένα λιπαρά που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πηγές πρωτεΐνης με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά περιλαμβάνουν το βοδινό κρέας, το αρνί, το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά με πέτσα και το τυρί πλήρους λιπαρών.

Η επιλογή πιο άπαχων τεμαχίων βοδινού κρέατος, όπως φιλέτο ή άπαχο κιμά βοδινού, και πουλερικών χωρίς πέτσα μπορεί επίσης να μειώσει τόσο τα κορεσμένα λιπαρά όσο και τις θερμίδες.

4. Αγνοείτε την ποιότητα της πρωτεΐνης

Όταν επιλέγετε πρωτεΐνη, επιλέξτε πηγές ολικής αλέσεως, υψηλής ποιότητας που παρέχουν πρόσθετα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα. Αυτές διαφέρουν από τις πρωτεΐνες χαμηλότερης ποιότητας, όπως τα επεξεργασμένα κρέατα (σαλάμι, λουκάνικα, χοτ ντογκ και μπέικον), τα οποία τείνουν να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο.

Τα αυγά, για παράδειγμα, θεωρούνται το «χρυσό πρότυπο» πρωτεΐνης. Παρέχουν την πιο εύπεπτη πηγή πρωτεΐνης, καθώς και θρεπτικά συστατικά όπως η χολίνη και η βιταμίνη D.

Το γάλα είναι μια οικονομικά αποδοτική πηγή πρωτεΐνης, μαζί με βιταμίνη D, ασβέστιο και ηλεκτρολύτες (ηλεκτρικά φορτισμένα μέταλλα που ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών και τη λειτουργία των μυών και των νεύρων).

5. Δεν συμπεριλαμβάνετε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα

Έρευνες δείχνουν ότι η ομοιόμορφη κατανομή της πρόσληψης πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ιδανική για την υποστήριξη της μυϊκής ανάπτυξης σε άτομα που δεν καταναλώνουν τα συνιστώμενα 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Επιπλέον, η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα κορεσμού σε κάθε γεύμα και επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων, γεγονός που βοηθά στην εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα.

6. Ξεχνάτε ότι και τα φυτά έχουν πρωτεΐνη

Μπορεί οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης δεν παρέχουν τόση πρωτεΐνη ανά θερμίδα όσο οι ζωικές πηγές, ωστόσο προσφέρουν άλλα χρήσιμα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες με λιγότερες θερμίδες και λίπος. Οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως τα φασόλια , οι φακές, οι ξηροί καρποί , οι σπόροι και η σόγια, έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι παρέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες ενισχύουν τον κορεσμό και υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος.

7. Βασίζεστε υπερβολικά στα συμπληρώματα πρωτεΐνης

Οι σκόνες πρωτεΐνης, οι μπάρες πρωτεΐνης και οι τροφές με πρωτεΐνη μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την πρόσληψή σας όταν χρειάζεται. Αλλά η υπερβολική εξάρτηση από αυτά τα προϊόντα μπορεί να σημαίνει ότι χάνετε τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τις φυτικές ίνες που παρέχουν οι πηγές πρωτεΐνης ολικής άλεσης .

Αν πρόκειται να πάρετε ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης, ελέγξτε τα συστατικά και επιλέξτε αυτό που έχει τη λιγότερη, καθώς αυτό διασφαλίζει ότι είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική τροφή.

Πηγή: everydayhealth

