Χανιά: 68χρονος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με «αποσκευές» όπλα, κοσμήματα και σχεδόν 30.000 ευρώ (photo)

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα στο αεροδρόμιο των Χανίων προχώρησαν την Τετάρτη (9/4) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (εισαγωγή και μεταφορά).

Η σύλληψη έγινε μετά την άφιξη του άνδρα από χώρα του εξωτερικού στον Αερολιμένα Χανίων.

Κατά την έρευνα στις αποσκευές του βρεθήκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια

2 κορμοί πυροβόλων όπλων

4 συσκευές γαιοεντοπισμού

Ο συλληφθείς είχε κρύψει στις βαλίτσες του και κοσμήματα για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί δήλωση στις Τελωνειακές Αρχές από τις οποίες επίσης δεσμεύθηκε το χρηματικό ποσό των 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων Αμερικής.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 68χρονου σε περιοχή του Δήμου Χανίων όπου βρεθήκαν και κατασχέθηκαν:

επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου

φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο

εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένο σε φακό

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

