Έκαψαν και φέτος τον Ιούδα στην Εύβοια (Video)

Αναβίωσε και φέτος το έθιμο της καύσης του Ιούδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evima.gr, κάτοικοι και παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αλμυροποτάμου, έξω από τον Ιερό Ναό του χωριού και συμμετείχαν στο καθιερωμένο πασχαλινό έθιμο, το οποίο τηρείται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη κατάνυξη.
Το «κάψιμο του Ιούδα» συμβολίζει την τιμωρία του προδότη Ιούδα και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα που αναβιώνουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τοπικές παραλλαγές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
