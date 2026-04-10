Πώς κινούνται τα ΜΜΜ τις ημέρες του Πάσχα – Όλες οι αλλαγές σε μετρό, λεωφορεία, τραμ

Ειδικά δρομολόγια έχουν τεθεί σε ισχύ στα ΜΜΜ από την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου ως και την Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, όπως και κάθε χρόνο, τα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους πριν τις 23:00 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε Μετρό και Τραμ, με τα μέσα να κυκλοφορούν ως τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, τα μέσα θα κινούνται ως εξής:

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10′ νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′ Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα)
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′. 

Κυριακή του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Δευτέρα του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Τρίτη του Πάσχα

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα

  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Σημειώνεται ότι η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Διαβάστε επίσης:

Viral επιτάφιος στα Χανιά με λαμπάκια led στον τρούλο του

Hellenic Train: Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC57 – Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Έξοδος Πάσχα: 320.000 οχήματα έφυγαν σε δύο ημέρες – «Βούλιαξαν» δρόμοι, λιμάνια και ΚΤΕΛ

