Γ. Λοβέρδος από τα Ιεροσόλυμα: «Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό η μεταφορά του Αγίου Φωτός»

Για «πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων» έκανε λόγο ο Γιάννης Λοβέρδος για την αφή του Αγίου Φωτός.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ηγήθηκε της τριμελούς αντιπροσωπείας που πήγε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής απ όπου δήλωσε πριν επιστρέψει με το Άγιο Φως στην Αθήνα:

«Βρισκόμαστε σήμερα στον Πανάγιο Τάφο, τον ιερότερο τόπο της Χριστιανοσύνης, από όπου αναδύεται διαχρονικά το Μήνυμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της ειρήνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί – και για μένα προσωπικά – μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη των Ιερών Προσκυνημάτων ως χώρων προσευχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών».

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό του ιστορικού Καθεστώτος των Αγίων Τόπων και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς. Το ‘Αγιο Φως δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μήνυμα συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε εποχές δοκιμασίας.

Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο ‘Αγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!»

Διαβάστε επίσης:

