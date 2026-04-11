ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:10
11.04.2026 19:39

Ο Τραμπ θέλει να χτίσει αψίδα 76 μέτρων… προς τιμήν του

11.04.2026 19:39
Αψίδα 76 μέτρων που θα φέρει το όνομα του θέλει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το μνημείο, εάν πάρει το πράσινο φως, θα είναι ψηλότερο από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ και το Μνημείο του Λίνκολν.

«Θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο όμορφη αψίδα του θριάμβου σε όλο τον κόσμο. Θα είναι μία υπέροχη προσθήκη στην Ουάσινγκτον που θα την απολαύσουν τα ερχόμενα χρόνια όλοι οι Αμερικανοί», σχολίασε ο Τραμπ.

Στην κορυφή της αψίδας βρίσκονται δύο χρυσοί αετοί και ένα φτερωτό, χρυσό Άγαλμα της Ελευθερίας. Στη βάση τα αγάλματα τεσσάρων χρυσών λιονταριών, ενώ είναι σκαλισμένη η επιγραφή «ένας έθνος, ενωμένο υπό τον θεό».

Μέρος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Το NEH θα βάλει περίπου 15 εκατ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 22:10
ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το Artemis II – Πορεία προς μόνιμη παρουσία στη Σελήνη και συνεργασία με Μασκ και Μπέζος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή την Αγάπη μας για τον Άνθρωπο»

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – Νεκρή μια γυναίκα

