Ο Τραμπ θέλει να χτίσει αψίδα 76 μέτρων… προς τιμήν του

Αψίδα 76 μέτρων που θα φέρει το όνομα του θέλει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το μνημείο, εάν πάρει το πράσινο φως, θα είναι ψηλότερο από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ και το Μνημείο του Λίνκολν.

«Θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο όμορφη αψίδα του θριάμβου σε όλο τον κόσμο. Θα είναι μία υπέροχη προσθήκη στην Ουάσινγκτον που θα την απολαύσουν τα ερχόμενα χρόνια όλοι οι Αμερικανοί», σχολίασε ο Τραμπ.

Στην κορυφή της αψίδας βρίσκονται δύο χρυσοί αετοί και ένα φτερωτό, χρυσό Άγαλμα της Ελευθερίας. Στη βάση τα αγάλματα τεσσάρων χρυσών λιονταριών, ενώ είναι σκαλισμένη η επιγραφή «ένας έθνος, ενωμένο υπό τον θεό».

Μέρος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Το NEH θα βάλει περίπου 15 εκατ.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ τα δίνει… όλα για την επανεκλογή Όρμπαν στην Ουγγαρία: Υπόσχεται οικονομική στήριξη στον ομοϊδεάτη σύμμαχό του

Ανάλυση CNN: Το σκληρό… πόκερ του Τραμπ με το Πακιστάν – Μπορούν οι συνομιλίες με το Ιράν να φέρουν ειρήνη;

Η ισραηλινή εταιρεία Black Cube επιβεβαιώνει μαζικές υποκλοπές στην Κύπρο για την «αποκάλυψη της διαφθοράς»