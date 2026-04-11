Ο Τραμπ θέλει να χτίσει αψίδα 76 μέτρων… προς τιμήν του

Αψίδα 76 μέτρων που θα φέρει το όνομα του θέλει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Το μνημείο, εάν πάρει το πράσινο φως, θα είναι ψηλότερο από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ και το Μνημείο του Λίνκολν.
«Θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο όμορφη αψίδα του θριάμβου σε όλο τον κόσμο. Θα είναι μία υπέροχη προσθήκη στην Ουάσινγκτον που θα την απολαύσουν τα ερχόμενα χρόνια όλοι οι Αμερικανοί», σχολίασε ο Τραμπ.
Στην κορυφή της αψίδας βρίσκονται δύο χρυσοί αετοί και ένα φτερωτό, χρυσό Άγαλμα της Ελευθερίας. Στη βάση τα αγάλματα τεσσάρων χρυσών λιονταριών, ενώ είναι σκαλισμένη η επιγραφή «ένας έθνος, ενωμένο υπό τον θεό».
Μέρος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Το NEH θα βάλει περίπου 15 εκατ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
