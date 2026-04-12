search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 00:43
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 21:49

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

Οι αστροναύτες του Artemis II έτυχαν θυελλώδους υποδοχής από εκατοντάδες άτομα, μετά την επίτευξη ενός ταξιδιού-ρεκόρ στο βαθύ διάστημα, κατά τη διάρκεια της σεληνιακής επιστροφής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA.

Το τετραμελές πλήρωμα έφτασε στο Ellington Field, κοντά στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA και το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον, πετώντας από το Σαν Ντιέγκο, όπου προσθαλασσώθηκαν λίγο έξω από την ακτή το προηγούμενο βράδυ.

Μετά από μια σύντομη επανένωση με τους συζύγους και τα παιδιά τους, ο κυβερνήτης Reid Wiseman, ο πιλότος Victor Glover, η Christina Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen ανέβηκαν στη σκηνή του υπόστεγου, περιτριγυρισμένοι από εργαζόμενους του διαστημικού κέντρου και άλλους προσκεκλημένους.

«Αυτό δεν ήταν εύκολο», είπε συγκινημένος ο Wiseman. «Πριν την εκτόξευση, νιώθεις ότι είναι το μεγαλύτερο όνειρο στον κόσμο. Και όταν είσαι εκεί έξω, το μόνο που θέλεις είναι να επιστρέψεις στην οικογένεια και τους φίλους σου. Είναι κάτι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος, και είναι κάτι ξεχωριστό να βρίσκεσαι στον πλανήτη Γη».


Ο Glover πρόσθεσε: «Δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα αυτό που μόλις κάναμε και φοβάμαι να αρχίσω έστω και να προσπαθώ».

Ο Hansen είπε ότι οι τέσσερίς τους ενσάρκωσαν την αγάπη «και την άντληση χαράς από αυτήν», καθώς οι τέσσερις ενώθηκαν σε μια σειρά, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. «Όταν κοιτάτε εδώ πάνω, δεν κοιτάτε εμάς. Είμαστε ένας καθρέφτης που αντανακλά εσάς. Και αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, τότε κοιτάξτε λίγο πιο βαθιά. Αυτό είστε εσείς».

Στην πτήση τους που έσπασε κάθε ρεκόρ, οι αστροναύτες έφτασαν σε μέγιστη απόσταση 252.756 μίλια από τη Γη πριν κάνουν αναστροφή πίσω από τη Σελήνη, ξεπερνώντας το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13.

«Ειλικρινά, αυτό που με εντυπωσίασε δεν ήταν απαραίτητα μόνο η Γη, ήταν όλο το σκοτάδι γύρω της. Η Γη ήταν απλώς αυτή η σωσίβια λέμβος που κρεμόταν ανενόχλητη στο σύμπαν», είπε η Koch.

Το ενθουσιώδες πλήθος περιλάμβανε διευθυντές πτήσεων και τον διευθυντή εκτόξευσης, διευθυντές της κάψουλας Orion και των συστημάτων εξερεύνησης, υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, μέλη του Κογκρέσου, ολόκληρο το σώμα αστροναυτών της υπηρεσίας με τις μπλε στολές τους, ακόμα και συνταξιούχους, και πολλούς άλλους.

Σχέδια για το μέλλον

Ήταν κρίσιμο για τη NASA να πάει καλά το Artemis II. Η διαστημική υπηρεσία προετοιμάζεται ήδη για το επόμενο έτος και το Artemis III, όπου ένα νέο πλήρωμα θα εξασκηθεί στη σύνδεση της κάψουλάς του με μια σεληνιακή άκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για την εξαιρετικά σημαντική προσεδάφιση στη Σελήνη με το Artemis IV το 2028, όταν δύο αστροναύτες θα επιχειρήσουν κάθοδο κοντά στο σεληνιακό νότιο πόλο.

Χαρακτηρίζοντας την αποστολή «ολοκληρωμένη» μόνο αφού επανενώθηκε με τις δύο κόρες του, ο Wiseman απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς τις σειρές των αστροναυτών με τις μπλε στολές στη γιορτή του Σαββάτου.

Δείχνοντάς τους, ο Wiseman είπε: «Είναι ώρα να πάτε και να είστε έτοιμοι – γιατί χρειάζεται θάρρος. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, και εσείς θα πάτε οπωσδήποτε και εμείς θα στεκόμαστε εκεί υποστηρίζοντάς σας σε κάθε βήμα της διαδρομής, με κάθε δυνατό τρόπο».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι ανίκητο

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», λέει ο Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν μετά από 16 χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη, συγχαρητήρια στον Μαγιάρ

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση στα Γεράνεια Όρη για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών που έχασαν τον προσανατολισμό τους

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το σενάριο ασφυξίας για το Ιράν και η νευρικότητα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

