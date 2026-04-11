search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:09
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 07:36

Στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη -Δείτε εικόνες και βίντεο

Μετά από 10 ημέρες αποστολής γύρω από τη Σελήνη, το 4μελες πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε στη Γη.

Οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν γύρω στις 02:30 ώρα Ελλάδος, ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από το ιστορικό τους ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Orion, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις ακτές για να δει την επιστροφή των 4 αστροναυτών που κατέγραψαν πολύτιμο υλικό για την επόμενη αποστολή, του Artemis III, η οποία θα έχει στόχο να προσγειωθεί στη Σελήνη.

To πλήρωμα χαμογελαστό έφτασε στο κατάστρωμα με το οποίο θα μεταφέρονταν σε άλλο σημείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τα συγχαρητήρια του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους 4 αστροναύτες της αποστολής μετά την προσγείωσή τους.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Διαβάστε επίσης

Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)

Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στις 24 Απριλίου η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

