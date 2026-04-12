Πάσχα στην Αθήνα: Μύρισε… τσίκνα το Μοναστηράκι – «Ψηστήρι» με σούβλες ανάμεσα σε τουρίστες (Video)

Ένα ιδιαίτερο γι’ αυτούς σκηνικό αντικρίζουν από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα τουρίστες που βρίσκονται στην Αθήνα και τυχαίνει να περνούν από το Μοναστηράκι.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στην πλατεία έχουν στηθεί σούβλες με αρνιά, κοντοσούβλια, κατσίκια και κοκορέτσι και μυρίζει… τσίκνα, με τους καταστηματάρχες να κερνούν τον κόσμο εδέσματα.

Αρκετοί είναι αυτοί που σταματούν και τραβούν φωτογραφίες, ενώ άλλοι ρωτούν για τη διαδικασία ή περιμένουν τα πρώτα κρέατα που θα βγουν από τις σούβλες για να δοκιμάσουν.

