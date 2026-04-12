Τραγωδία στην Αϊτή: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ποδοπάτημα σε πολύ δημοφιλές αξιοθέατο (video)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ποδοπατήματος επισκεπτών σε πολύ δημοφιλές αξιοθέατο στη βόρεια Αϊτή χθες Σάββατο, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της χώρας της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στον αϊτινό νομό του βορρά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Drame à la Citadelle Laferrière : le gouvernement exprime sa profonde tristesse – https://t.co/up9rRYTf13 pic.twitter.com/8gfTBBN7LV — ShelNews (@ShelNewsHaiti) April 12, 2026

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί στο φρούριο, στον δήμο Μιλό (βόρεια), σημείωσε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Le Nouvelliste.

Το φρούριο αυτό, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς με βάση τον κατάλογο της UNESCO, οικοδομήθηκε από απελεύθερους σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των Αϊτινών για την ανεξαρτησία.

Haiti 🇭🇹 – Drame – Citadelle Laferrière : capture d'une vidéo de l'ambiance à l'intérieur



Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une activité touristique et culturelle. Plusieurs jeunes auraient souffert de… pic.twitter.com/OEpHIKZjQB April 12, 2026

Ο αϊτινός πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων -στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους ανθρώπους-, υποσχόμενος «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε.

Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση -ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική- για χρόνια. Υπέστη εξάλλου βαριά χτυπήματα από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2024 και το 2021 -24 και 90 νεκροί αντίστοιχα-, καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

