Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Η σχέση μου με τον Θεό είναι μια προσωπική σχέση που εξελίσσεται με τον χρόνο»

Για την πίστη του στον Θεό μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, με αφορμή τη συνέχιση της δραματικής σειράς εποχής «Άγιος έρωτας» στον Alpha όπου πρωταγωνιστεί, επισημαίνοντας ότι για τον ίδιο πρόκειται για μια εσωτερική σύνδεση που δεν επιθυμεί να αναλύει σε τρίτους.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, ο ηθοποιός τόνισε ότι τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα προτιμά να τις περνά ήρεμα ώστε να νιώσει εσωτερική γαλήνη.

«Η σχέση μου με τον Θεό είναι μια προσωπική σχέση που εξελίσσεται με τον χρόνο. Δεν μου αρέσει να την αναλύω δημόσια ή να την περιορίζω σε ταμπέλες. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδρομή, που έχει να κάνει με αξίες, πίστη και ισορροπία και με βοηθά να κατανοώ καλύτερα τον εαυτό μου» είπε και πρόσθεσε:

«Το Πάσχα για μένα είναι μια περίοδος που θέλω να την περνάω ήρεμα, με ανθρώπους που αγαπώ. Αν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις το επιτρέψουν, θα προτιμήσω ένα ήσυχο περιβάλλον, μακριά από την ένταση της πόλης, ώστε να μπορώ να το βιώσω πραγματικά. Είναι η στιγμή για να γεμίσω ενέργεια και να νιώσω εσωτερική γαλήνη».

