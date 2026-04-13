Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

O νεοκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε σήμερα πως «αποκλείεται» να ενταχθεί η Ουκρανία, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, στην ΕΕ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, την επομένη της συντριπτικής νίκης του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές.

Υπογραμμίζοντας πως το Tisza δήλωνε πάντα πως δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, ο ίδιος πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μια χώρα σε πόλεμο». Εάν η Ουκρανία έπρεπε να ενταχθεί, θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην Ουγγαρία, συμπλήρωσε. «Όμως, δεν πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια», τόνισε.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας θα αποτελέσει μια προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ουκρανία. ⁠Ο Μάγιαρ είπε, επίσης, πως δεν θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υπογράμμισε πως είναι σαφές σε όλους πως η Ουκρανία είναι το θύμα στον πόλεμο.

Κάλεσμα στο πρόεδρο

Κατά τα λοιπά, ο Μαγιάρ δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι μπορεί «ώστε να εγγυηθεί μια νέα εποχή» για την Ουγγαρία μετά τη διακυβέρνηση Όρμπαν. «Διότι ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», συμπλήρωσε ο Μαγιάρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Όρμπαν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, «όσο το δυνατόν συντομότερα», στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

