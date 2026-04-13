Στράτος Τζώρτζογλου: Απήγγειλε το Πιστεύω σε εκκλησία στη Ρόδο (Video)

Στη Ρόδο για τις ημέρες του Πάσχα βρέθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, όπου έζησε έντονες στιγμές πίστης και κατάνυξης, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Τίμιου Σταυρού στον Απόλλωνα Ρόδου, όπου και απήγγειλε το «Πιστεύω». Κατά την παρουσία του στον ναό, ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν περιορίστηκε μόνο στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως, αλλά διάβασε και τροπάριο που αναφέρεται στα λόγια του Ιωσήφ προς τον Πόντιο Πιλάτο, όταν ζήτησε το σώμα του Ιησού.

Μεταξύ άλλων, δημοσίευσε στο προφίλ του φωτογραφία με τον ιερέα που -όπως ο ίδιος λέει- τον έσωσε από την κατάθλιψη.

«Με τον πρεσβύτερο της εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού Πατέρα Ηλία, για μένα άγιος άνθρωπος, υπόδειγμα καλοσύνης και ταπεινότητας (ζητάει συγγνώμη όταν λέει την λέξη «εγώ») ο οποίος μου έσωσε κυριολεκτικά την ζωή όταν ήμουν στην κόλαση της κατάθλιψης για 3 χρόνια και με βοήθησε να ξανά πιστέψω στην “Εν Χριστώ” αγάπη, ταπεινότητα, αοργησία, ενθουσιασμό, πίστη, ελπίδα και υπακοή στην ελευθερία από τα πάθη που μόνο ο Θεός και ο Χριστός μπορεί μέσα από την χάρη τους να μας δωρίσουν» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

