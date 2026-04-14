Η «Εργαλειοθήκη» της Κομισιόν: Ευρωπαϊκό ανάχωμα στο ενεργειακό κύμα και το στοίχημα της Ελλάδας

Η ενεργειακή κρίση μετατρέπεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, με την Κομισιόν να ετοιμάζεται να ρίξει στο τραπέζι τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» μέτρων.

Η παρουσίαση των προτάσεων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ερχόμενη εβδομάδα, λειτουργώντας ως προοίμιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου οι ηγέτες της Ε.Ε. θα κληθούν να βρουν κοινό βηματισμό απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι τρεις πυλώνες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε ήδη το στίγμα των προθέσεών της, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στην άνοδο των τιμών δεν μπορεί παρά να είναι συντονισμένη.

Η φιλοσοφία της «εργαλειοθήκης» εδράζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Στοχευμένη Στήριξη: Τα μέτρα δεν θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά θα επικεντρώνονται στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται περισσότερο (ενεργοβόρες βιομηχανίες). Προσωρινότητα: Η παρέμβαση θα έχει ημερομηνία λήξης, ώστε να μην διαταραχθούν μακροπρόθεσμα οι δημοσιονομικοί κανόνες. Ταχύτητα: Η εφαρμογή τους πρέπει να είναι άμεση, «χωρίς καθυστέρηση», προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας πριν προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην κατανάλωση.

Κρατικές Ενισχύσεις και Αποθέματα

Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις που προκύπτουν είναι η δρομολόγηση διαβούλευσης για πιο ευέλικτους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ευρώπη «χαλαρώνει» τα λουριά, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να στηρίξουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής λόγω του κόστους ρεύματος και φυσικού αερίου, χωρίς τον φόβο παραβίασης του ανταγωνισμού.

Επιπλέον, η Κομισιόν προκρίνει τον κοινό σχεδιασμό για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Στόχος είναι να αποφευχθεί ο «εμφύλιος» ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών για την εξασφάλιση πόρων, ο οποίος θα οδηγούσε σε περαιτέρω άνοδο των τιμών στην ενιαία αγορά.

Η ελληνική πραγματικότητα και το ενεργειακό μείγμα

Για την Ελλάδα, η εφαρμογή αυτής της εργαλειοθήκης αποτελεί «ανάσα», καθώς η χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς ενέργειας.

Η ελληνική κυβέρνηση από την άλλη αναμένεται να αξιοποιήσει τις πρακτικές της Κομισιόν για τα προγράμματα εισοδηματικής στήριξης, προσπαθώντας παράλληλα να ισορροπήσει μεταξύ των δημοσιονομικών αντοχών και της ανάγκης για ανακούφιση της μέσης οικογένειας.

Πέρα όμως από τα έκτακτα μέτρα, η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον σε διαρθρωτικές αλλαγές:

Αναθεώρηση του ETS: Το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων μπαίνει στο μικροσκόπιο για να ελεγχθεί η κερδοσκοπία.

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων μπαίνει στο μικροσκόπιο για να ελεγχθεί η κερδοσκοπία. Φόροι και Χρεώσεις: Εξετάζονται παρεμβάσεις στις χρεώσεις δικτύων που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς.

Εξετάζονται παρεμβάσεις στις χρεώσεις δικτύων που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς. Αλλαγή Μείγματος: Η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά οικονομική επιταγή για την απεξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Το στοίχημα για την Αθήνα και τις Βρυξέλλες είναι διπλό: να πείσουν τις αγορές ότι υπάρχει σχέδιο ελέγχου των τιμών και να πείσουν τους πολίτες ότι η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας στις κρίσεις. Η Σύνοδος στην Κύπρο θα δείξει αν η θεωρία της «εργαλειοθήκης» μπορεί να μετατραπεί σε πράξη.

